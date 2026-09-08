Без плацкарта, но с душем и детским купе: как изменится путь из Петербурга на Урал

Из Петербурга в Екатеринбург — на втором этаже
Легендарный фирменный поезд «Демидовский экспресс» (№71/72) ждёт большая перезагрузка. С 3 декабря 2026 года он станет двухэтажным. Это будет первый подобный поезд, который постоянно ходит до Екатеринбурга, сообщили в РЖД.
Обычно в таких вагонах больше мест, а значит, достать билет на популярные даты станет проще.
Что изменится для пассажиров:
- Плацкарта не будет. В составе оставят только купе и СВ.
- Появятся удобства: кондиционеры, розетки у каждого места и душевые кабины.
- Для семей с детьми сделают яркие игровые купе.
- Поужинать можно будет в привычном вагоне-ресторане.
График движения останется прежним. Из Екатеринбурга поезд выезжает в 23:35, а из Петербурга — в 16:02. По пути он всё так же делает остановки в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Кирове, Вологде, Череповце и других городах.
В Петербурге временно меняют маршруты электричек
Пока двухэтажный поезд только готовится к запуску, пассажирам в Петербурге нужно внимательно смотреть на расписание уже сейчас. С 7 сентября по 1 октября часть электричек Московского направления перевели на станцию Обухово.
На участке Рыбацкое — Славянка отменят 16 поездов. Вместо этого они будут ходить по маршруту Славянка — Обухово. Ещё десять электричек вместо Рыбацкого поедут от Обухово до Ладожского вокзала.
С чем связаны неудобства?
Всё дело в большой стройке. В Петербурге готовят инфраструктуру для будущей Высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Москвы.
Когда ВСМ запустят, доехать из Петербурга до столицы можно будет всего за 2 часа 15 минут. Но ради такой скорости сейчас приходится терпеть временные перестановки в движении пригородных поездов.
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