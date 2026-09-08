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Холлофайбер в подушках уже не в фаворе: в 2026 выбирают эти 3 наполнителя — спать удобнее, а комков нет

Опубликовано: 8 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Холлофайбер в подушках уже не в фаворе: в 2026 выбирают эти 3 наполнителя — спать удобнее, а комков нет
Холлофайбер в подушках уже не в фаворе: в 2026 выбирают эти 3 наполнителя — спать удобнее, а комков нет
Городовой ру
Превосходная замена подушкам их холлофайбера

Первоначальная пышность новой подушки не говорит о том, что через этот показатель по-прежнему будет вас радовать. Недорогой холлофайбер со временем может утрачивать объём, слёживаться и неравномерно распределяться. В связи с этим при выборе подушки всё большее внимание уделяется способности наполнителя обеспечивать адекватную поддержку шеи и сохранять форму.

Альтернатива холлофайберу

Латексная подушка представляет собой эластичный монолитный блок. Под воздействием веса головы материал сжимается, а затем восстанавливает свою исходную форму. Это предотвращает образование комков, характерных для подушек с рыхлым наполнителем.

Кому подойдет подушка из латекса

Такой вариант оптимален для пользователей, предпочитающих выраженную поддержку. Однако латекс не обеспечивает мягкости "перины", и его упругость может подойти не всем.

Подушка с эффектом памяти адаптируется к контурам головы и шеи, а после снятия нагрузки постепенно возвращается к первоначальной форме. Этот наполнитель не требует регулярного взбивания или ручного распределения.

Как выбрать подушку

Важным параметром здесь является высота. Для сна на боку, как правило, требуется более высокая подушка для заполнения пространства между плечом и головой. Для сна на спине оптимальным выбором является подушка средней высоты, тогда как для сна на животе предпочтительнее низкая подушка.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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