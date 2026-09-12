Обычную прокладку в шкаф с сентября научила вешать сноха: не для запаха и не от сырости

Даже в целых пачках крупы и муки могут прятаться вредители, занесённые ещё до покупки. Рассказываем, как защитить кухонные запасы.

Осенью самое время провести ревизию кухонных шкафов. Даже аккуратные пачки и чистые полки не гарантируют, что внутри муки или крупы нет вредителей — их часто приносят домой ещё из магазина. Ароматный диск в шкафу — лишь вспомогательный барьер, а не основное средство защиты, пишет "ГородОк".

Гвоздичное масло: что оно может и чего не может

Несколько капель гвоздичного эфирного масла на ватный диск или гигиеническую прокладку — и импровизированный ароматизатор готов. Его кладут в шкаф, но обязательно отдельно от продуктов. Резкий запах отпугивает часть насекомых, однако уже обосновавшихся вредителей он не уничтожит. Масло концентрированное, поэтому хватает буквально пары капель. И следите, чтобы диск не касался еды.

Главное — не аромат, а упаковка

Настоящая защита начинается с герметичных ёмкостей. После покупки крупу, муку, орехи и сухофрукты лучше сразу пересыпать в стеклянные банки или контейнеры с плотными крышками. Тогда вредителям не удастся распространиться по всему шкафу. Время от времени проверяйте складки пакетов, швы коробок и углы полок — именно там первые признаки заражения появляются раньше всего.

Если вредители уже обнаружены

Просто запаха гвоздики здесь мало. Подозрительные продукты следует осмотреть, а заражённые — сразу выбросить. Затем освободить полки, пропылесосить тщательно все щели и протереть, особенно углы и стыки. Остальные запасы тоже стоит проверить — на всякий случай.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова однажды нашла в пачке муки маленьких жучков, хотя упаковка выглядела абсолютно целой. Пришлось выбросить не только её, но и перебрать весь шкаф. С тех пор Евгения пересыпает крупы в стеклянные банки с плотными крышками и держит на полке ватный диск с гвоздичным маслом. Проблема больше не повторялась. Она советует хотя бы раз в сезон проверять запасы и не полагаться только на ароматные средства.

Вывод

Гвоздичное масло не спасёт положение в одиночку — это всего лишь вспомогательное средство. Куда важнее плотно закрытые банки, привычка вовремя осматривать запасы и содержать полки в чистоте. Тогда о вредителях вы узнаете на раннем этапе — до того, как они расползутся по всей кухне.

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