Для подвязки орхидеи и не только: как использовать зажимы от упаковок для хлеба — лайфхаки

Полезное применение зажимам

Полипропиленовые зажимы для хлебных пакетов — маленькие и почти не перерабатываются. Они застревают в дробилках, поэтому бережливые люди, которые заботятся о природе, стараются продлить им жизнь. Как использовать их дома, рассказал источник.

Для проводов и кабелей

Зарядки, компьютерные шнуры и сетевые кабели постоянно путаются. Хлебный зажим работает как гибкая стяжка: скрутите провод и защёлкните клипсу. Так можно хранить не только кабели, но и шнурки, мулине, остатки пряжи. Провода не развязываются, места занимают меньше.

Счётный материал для детей

Цветные зажимы можно рассортировать по оттенкам и использовать вместо счётных палочек. Это экономит деньги: покупать специальный набор придётся только на первый год обучения. Белые зажимы легко покрасить маркерами.

Отметка для скотча

Найти начало скотча бывает сложно. Закрепите кончик зажимом — и лента больше не спрячется. В следующий раз вы легко найдёте край и отмотаете нужный кусок.

Для сада и огорода

Зажимы помогают фиксировать стебли растений на опоре, например для орхидеи. Они не режут нежные ветки и не разрушаются от солнца и воды, в отличие от резинок и ниток.

«Использую для шифровки названия посаженного черенка. Прикрепляю к черенку или к горшку (через специально проделанное отверстие в верхней стенке горшка), а дата на зажиме служит шифром к записи в специальную тетрадь», - поделились в комментариях.

Замок для клетки

Хомяки, морские свинки и попугаи быстро открывают обычные защёлки. Хлебные клипсы надёжно фиксируют дверцу в нужных местах. Питомец не сбежит.

Для пакетов и мусора

Зажимы удобны для закрытия мешков для мусора, а также пакетов для запекания, отметили в комментариях.

«Пакеты для запекания закрыть, очень удобно».

«Давно зажимаю ими пакеты с мусором».

Вывод

Хлебные зажимы — мелкая деталь упаковки, но у неё много применений. Они организуют провода, помогают в обучении детей, служат отметкой для скотча, поддерживают растения, запирают клетки и закрывают пакеты. Вместо того чтобы выбрасывать, их можно использовать в быту.

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