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Сложно, но возможно: решите в уме пример «28−17+5×2−13+42» — если справитесь за 12 секунд, вы гений математики

Опубликовано: 12 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Сложно, но возможно: решите в уме пример «28−17+5×2−13+42» — если справитесь за 12 секунд, вы гений математики
Сложно, но возможно: решите в уме пример «28−17+5×2−13+42» — если справитесь за 12 секунд, вы гений математики
Городовой ру
Проверьте свои математические способности

Обладаете ли вы хорошими математическими способностями и умением производить вычисления без калькулятора? Предлагаем оценить ваши умения на практике.

Рассмотрим математическое выражение:

28−17+5×2−13+42=?

Задача требует выполнения расчетов исключительно в уме, без использования технических средств или черновиков.

Для усложнения задачи предлагаем ограничить время на выполнение расчетов до 12 секунд.

Результат приведен ниже для самостоятельной проверки вашего решения. Призываем соблюдать регламент и не просматривать ответ до завершения вычислений.

Верное решение:

По приоритету вычислений, в первую очередь выполняется умножение (5×2=10). Далее расчет производится последовательно слева направо:

28−17+10−13+42=50

Ранее мы предлагали решить еще один пример.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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