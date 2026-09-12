Сложно, но возможно: решите в уме пример «28−17+5×2−13+42» — если справитесь за 12 секунд, вы гений математики

Обладаете ли вы хорошими математическими способностями и умением производить вычисления без калькулятора? Предлагаем оценить ваши умения на практике.
Рассмотрим математическое выражение:
28−17+5×2−13+42=?
Задача требует выполнения расчетов исключительно в уме, без использования технических средств или черновиков.
Для усложнения задачи предлагаем ограничить время на выполнение расчетов до 12 секунд.
Результат приведен ниже для самостоятельной проверки вашего решения. Призываем соблюдать регламент и не просматривать ответ до завершения вычислений.
Верное решение:
По приоритету вычислений, в первую очередь выполняется умножение (5×2=10). Далее расчет производится последовательно слева направо:
28−17+10−13+42=50
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