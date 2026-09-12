1 ложка на ведро воды – и полы можно не мыть неделями: поверхности сверкают, как зеркало

Используем для мытья пола глицерин - эффект впечатлит каждую хозяйку

Даже спустя короткое время после влажной уборки на полу появляется шерсть, пыль, следы от обуви и различный мусор. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются те семьи, в которых есть питомцы или маленькие дети.

Но все изменится, если начать добавлять в воду для уборки немного глицерина. Это средство помогает оставаться поверхности пола более чистой и аккуратной длительное время. Стоит отметить и то, что способ практически не потребует затрат.

Для чего необходим глицерин

Глицерин представляет собой вязкое вещество, которое удерживает влагу. Часто оно используется в косметических и бытовых средствах.

Для домашнего использования потребуется добавить небольшое количество глицерина в воду. После высыхания на поверхности пола останется тонкий слой средства. Это будет способствовать дополнительному блеску, а также гладкости.

Также стоит рассмотреть и другой момент. На поверхности пола статическое электричество будет ощущаться существенно меньше, из-за чего мелкая пыль перестанет приставать к покрытию. Однако не стоит полностью рассчитывать на антистатический эффект, так как большое значение имеет качество напольного покрытия и самого средства.

Готовим раствор

На пять литров теплой воды понадобится всего 1 столовая ложка глицерина. Средство следует хорошо размешать, после чего вымыть пол привычным способом.

Важно во всем знать меру, ведь избыток средства не сделает напольное покрытие более чистым. Если слой пленки будет толстым, то поверхность станет скользкой.

Для каких покрытий подойдет способ

Раствор с глицерином подходит для некоторых видов ламината, плитки и линолеума. Перед использованием лучше протестировать средство на небольшом участке пола, только после чего приступать к мытью.

Следует соблюдать осторожность с паркетом и натуральным деревом. Для таких покрытий лучше отдать предпочтения тем средствам, которые советует производитель.

Добавление эфирного масла

Также некоторые хозяйки используют при мытье полов с глицерином эфирные масла хвои, лимона и эвкалипта.

Но эфирное масло можно использовать только в тех случаях, когда это допускает покрытие. Такое средство не сможет стать заменой дезинфекции.

Недостатки глицерина

Стоит рассмотреть и недостатки средства. Если глицерина будет много, то полы станут неприятными и скользкими. На некоторых покрытиях могут появиться разводы после высыхания. Глицерин не удаляет загрязнения, поэтому поверхность в любом случае придется хорошо промыть.

Именно поэтому глицерин следует рассматривать только в роли добавки, а не в качестве основного средства.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова часто использует глицерин для мытья ламината. От этого покрытие смотрится более блестящим и чистым, из-за чего уборку можно производить чуть реже.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как приготовить средство для уборки на основе кондиционера.