В сентябре сажаю - под Новый год собираю: как вырастить помидорки на подоконнике

Рассказываем о лучших сортах для домашнего выращивания и условиях, которые помогут собрать урожай в холода.

Дачный сезон подходит к концу, но урожай на этом не заканчивается. Уже сейчас можно высадить семена комнатных томатов в горшки — и сочные помидорки поспеют как раз к Новому году. Компактные сорта не требуют сложного ухода, отлично растут на подоконнике и радуют плодами в холодное время года.

Лучшие сорта для домашнего выращивания

«Комнатный сюрприз» — один из самых простых в уходе сортов. Кусты вырастают до 50 см, не требуют формирования и тщательного ухода. Растения покрываются красными сливовидными плодами, которые дружно отдают урожай.

«Пигмей комнатный» — миниатюрный сорт высотой всего 20–30 см. Даёт множество ярких красных помидорок массой около 25 граммов, идеально подходящих для украшения блюд.

«Пиноккио» — не вырастает выше 30 см, удобен для подоконника. Плоды мелкие, круглые, красные — хороши для декора и цельноплодных салатов.

«Минибел» — кусты до 40 см, покрываются мелкими красными томатами и напоминают миниатюрные деревца.

«Снегурочка» — высотой до 30 см, быстро покрывается сладкими помидорками с насыщенным вкусом, идеальными для праздничных блюд.

Сроки и условия посадки

Высаживать комнатные томаты можно уже в сентябре. Важное условие — досвечивание молодых растений в период формирования. Только при достаточном количестве света они нарастят плотный ствол, пышную листву и к холодам дадут богатый урожай.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова в прошлом году посадила на подоконнике «Пигмея комнатного» — и осталась в восторге. Сорт взошёл дружно, быстро пошёл в рост, а к декабрю уже красовался первыми помидорками. К Новому году она снимала спелые плоды прямо с куста и украшала ими праздничные салаты. Особенно порадовало, что ухода «Пигмей» требовал минимум — только полив и дополнительный свет. Теперь Евгения рекомендует этот сорт всем, кто хочет получить свежие помидоры к зиме без лишних хлопот.

Вывод

Комнатные томаты — отличный способ продлить огородный сезон и получить свежие плоды к зиме. Миниатюрные сорта неприхотливы, не требуют сложного ухода и прекрасно чувствуют себя на подоконнике при правильной подсветке.

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