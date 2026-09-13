Смешала тертую антоновку с манкой — и на сковороду: к чаю подаю маннушки — нежнее пончиков и ни грамма дрожжей

Как приготовить маннушки к чаю - быстрый рецепт

Шарлотку принято считать классикой, но иногда есть желание сделать что-то более нежное и быстрое. Отличным вариантом станут маннушки, приготовленные на сковородке. Натертая антоновка делает выпечку сочной, придает необходимую кислинку, а манка и кефир позволяют тесту стать воздушным без дрожжей.

Готовятся маннушки очень быстро, получаются ароматными, румяными. Тающая середина и хрустящая корочка точно не оставят никого равнодушным. Подавать такое блюдо лучше со сметаной или медом.

Что нужно для приготовления

антоновка - 2 штуки;

кефир - 250 мл;

яйцо куриное - 1 штука;

манка - 250 г;

сахар - 3 столовые ложки;

сода - ½ чайной ложки;

соль - 1 щепотка.

Приготовление

У яблок удалите кожуру и семечки, измельчите с помощью терки. В миске соедините куриное яйцо, сахар, кефир, соль, манку и соду. Перемешайте тесто, выложите тертую антоновку. Оставьте тесто на 10 минут для набухания манки.

Прогрейте сковородку с маслом, выложите тесто с помощью ложки и сформируйте маленькие лепешки. Обжаривайте маннушки на среднем огне до золотистости. На это уйдет буквально 2-3 минуты. Для удаления лишнего масла воспользуйтесь бумажным полотенцем.

Готовые маннушки можно украсить сахарной пудрой или медом. За считанные минуты вы получите вкусные пышки, которые точно не будут уступать пончикам или шарлотке, сообщает NEWS.ru.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова готовила маннушки по этому рецепту два раза. Пробовала их и с медом, и сахарной пудрой. Она отмечает, что первый вариант понравился ей особенно.

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