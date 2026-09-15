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К октябрю или позже? Когда закончится топливный кризис: эксперты назвали четкие сроки

Опубликовано: 15 сентября 2026 11:30
 Проверено редакцией
К октябрю или позже? Когда закончится топливный кризис: эксперты назвали четкие сроки
К октябрю или позже? Когда закончится топливный кризис: эксперты назвали четкие сроки
Legion-Media
Дефицит бензина может быть устранен в ближайшее время

Ситуация с бензином в России остается напряженной. В ряде регионов наблюдаются перебои с топливом на автозаправках. Власти объясняют сложности логистическими задержками и повышенным спросом. В Ленобласти губернатор пообещал решить проблему к началу октября.

Что говорят власти

Комитет по энергетике объяснил ситуацию с бензином в городе. Сложности названы временными. Поставщики направляют усилия на пополнение запасов топлива на автозаправках. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко записал видеообращение. Он заявил, что кризис закончится к началу октября. Сейчас идет перестройка цепочек поставок через другие заводы. Глава региона попросил жителей набраться терпения.

Мнение экспертов

Автоэксперт Олег Осипов сомневается, что ситуация изменится к обозначенному сроку. По его словам, все зависит от возвращения поврежденных НПЗ в нормальный режим. Главная проблема сейчас в логистике. Топливо в стране есть, но его нужно доставить туда, где в нем нуждаются. Перестройка цепочек требует времени. Аналитик Сергей Кауфман оценил работу Минэнерго на отлично. Меры приняты своевременно, но ситуация не подконтрольна министерству. После атак на НПЗ объем переработки нефти составил 70 процентов от нормы.

Что делать водителю

  • Не паникуйте и не создавайте ажиотаж.
  • Заправляйтесь в проверенных сетях.
  • Следите за официальными сообщениями.
  • Планируйте поездки заранее.
  • Держите бак не ниже половины.

Полезный совет

Заправляйтесь утром или поздно вечером. В эти часы очереди короче, а поставки чаще. Держите бак заполненным наполовину. Скачайте приложение сети АЗС и проверяйте наличие топлива перед выездом. Так вы реже зависите от перебоев.

Ранее "Городовой" сообщал, как заправляться по методу "1+1" и что нужно знать о бензине "К4".

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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