Фонари, фарфор и вандалы: Эрмитаж простился с белыми ночами

В Эрмитаже продолжают следовать старым традициям.

В Петербурге официально закончились белые ночи. В Эрмитаже это не просто смена календаря, а целый ритуал, сообщают "Санкт-Петербургские Ведомости".

Каждый год во дворе Зимнего дворца торжественно поднимают и зажигают старинный фонарь. Раньше внутри горел настоящий фитиль, сейчас — электричество, но дух истории никуда не делся.

В этот раз право «включить свет» дали не только журналистам, но и блогерам. Тем, кто интересно пишет о музее. В награду им вручили уникальные тарелки от Императорского фарфорового завода.

На них — фирменный шрифт Эрмитажа и подпись директора. Казалось бы, мелочь, но в этом жесте скрыт глубокий смысл.

Фарфор как символ супердержавы

Почему Эрмитаж так дружит с фарфоровым заводом? Всё просто. В XVIII веке делать свой фарфор было так же круто, как сегодня запускать ракеты в космос.

Интересный факт: 25 лет назад завод чуть не ушел в частные руки иностранных владельцев. Могли потерять уникальную коллекцию. Но Эрмитаж и Минкульт вовремя вмешались.

Коллекцию признали народным достоянием и передали под опеку музея. Сегодня завод снова наш, российский, а мастера делают копии старинных сервизов, чтобы любой человек мог купить себе «кусочек красоты» домой.

Зачем нам «дизайн» от барона Штиглица

В Эрмитаже сейчас идет выставка про барона Штиглица. Это был человек-легенда, богатейший меценат. Он создал училище, которое петербуржцы ласково называют «Мухой» (ныне Академия имени Штиглица).

Зачем он это сделал? В конце XIX века вещи стали делать машины. Массово и... некрасиво. Из предметов ушла душа.

Штиглиц хотел, чтобы художники учились у старых мастеров и создавали вещи, которые будут и качественными, и доступными, и эстетичными.

По сути, он стоял у истоков промышленного дизайна в России. Сегодня студенты этого училища всё так же приходят в Эрмитаж, чтобы смотреть на шедевры и учиться делать наш быт красивее.

О наболевшем: селфи на троне и вандализм

К сожалению, не все понимают ценность искусства. В последнее время в музеях участились случаи дикого поведения.

Один посетитель залез на трон Павла I ради эффектного селфи. Другой решил с императорского кресла заявить о своих обидах.

Когда нарушителям выставляют счета на миллионы за реставрацию, они искренне удивляются.

Люди забывают: музей — это роскошь, которая открыта для всех, но требует уважения. Нельзя трогать руками то, что пережило века.

Искусство в цифре: если нельзя потрогать, можно кликнуть

Чтобы бороться с невежеством, Эрмитаж идет в онлайн. Проекты вроде «Небесного Эрмитажа» или виртуальных выставок позволяют увидеть залы музея из любой точки мира.

Конечно, экран телефона не заменит живой встречи с картиной. Но это отличный способ «насмотреть» вкус.

Как и копия императорской чашки на вашей кухне, цифровое искусство делает красоту привычной частью жизни. А когда человек привыкает к красоте, ему уже не захочется прыгать на трон или портить экспонат.

Главный урок прост: искусство — это не только залы Зимнего дворца. Это то, что нас окружает, и то, как мы к этому относимся. Белые ночи ушли, но свет в окнах Эрмитажа продолжает гореть.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему босого «гостя » Эрмитажа пришлось увозить на скорой.