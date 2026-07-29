Как экономят деньги американцы - россиянам нужно поучиться: в США так делают все

Дзен-канал “Путешествия с фотокамерой” рассказал о правилах экономии американцев.
Гаражные распродажи
Представить США без гаражных распродаж не получится, ведь с их помощью можно заработать от 500 до 700 долларов за выходные. На таких мероприятиях местные избавляются от тех вещей, которыми они уже не пользуются.
Готовят сразу на неделю
Каждое воскресенье большинство американцев посвящает время готовке. Они делают большие объемы блюд, раскладывают их по контейнерам и замораживают. Это позволяет существенно сэкономить время в будни, а также избежать дополнительных покупок в течение недели.
Используют конверты с деньгами
“Деньги делятся по категориям — продукты, транспорт, развлечения, кафе. Кончились деньги в конверте — трат в этой категории до следующей зарплаты нет. Сам тренд на возврат к такому контролю за деньгами получил даже название — «revenge saving», месть расходам после лет бесконтрольных трат”, - сообщает источник.
Стараются чинить все сами
В США нельзя самостоятельно чинить электрику и сантехнику, но в остальном - нет никаких ограничений. В стране есть строительные гипермаркеты, где можно не только купить инструмент, но и взять его в аренду.
Личный опыт
При посещении США я была удивлена гаражными распродажами. Жители частных домов выставляют на улицу буквально все, из-за чего в выходные некоторые территории напоминают старые рынки. Товар можно купить по низким ценам.
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