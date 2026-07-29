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Как избавиться от "судьбы-злодейки": мудрый Хайям дал ответ на вечный вопрос – жизнь заиграет яркими красками

Опубликовано: 29 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Как избавиться от "судьбы-злодейки": мудрый Хайям дал ответ на вечный вопрос – жизнь заиграет яркими красками
Как избавиться от "судьбы-злодейки": мудрый Хайям дал ответ на вечный вопрос – жизнь заиграет яркими красками
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Рубаи Омара Хайяма обладают глубоким внутренним смыслом. В них можно найти не только пищу для размышлений, но и источник утешения.

Несмотря на то что Омар Хайям ушел из жизни более тысячи лет назад, его рубаи продолжают привлекать и очаровывать. Одно из четверостиший мудреца содержит ответ на вопрос, актуальный для многих.

Мы склонны приписывать свои неудачи судьбе или року. К сожалению, немногие способны ценить простые радости жизни и находить в них утешение. Мы фокусируемся на негативе, игнорируя все хорошее, воспринимая его как должное.

Напрасно ты винишь в непостоянстве рок; Что не внакладе ты, тебе и невдомек. Когда б он в милостях своих был постоянен, Ты б очереди ждать своей до смерти мог.

Мудрый Омар Хайям учит нас видеть "милости" провидения, избегая негативного настроя. Важно проявлять благодарность судьбе за каждый прожитый день, за поддержку и заботу близких, за возможность проснуться утром, насладиться чашкой кофе и заниматься любимым делом.

Мы являемся архитекторами собственной жизни. И только от нас зависит, станет ли она "судьбой-злодейкой" или божественным провидением.

Ранее мы рассказали, как пережить предательство.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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