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Смешала соль с зубной пастой по совету горничной с 40-летним стажем — чистота и свежесть невероятные

Опубликовано: 29 июля 2026 22:08
 Проверено редакцией
Смешала соль с зубной пастой по совету горничной с 40-летним стажем — чистота и свежесть невероятные
Смешала соль с зубной пастой по совету горничной с 40-летним стажем — чистота и свежесть невероятные
Legion-Media
Дешёвый и безопасный способ уборки без агрессивной химии.

Многие покупные средства для уборки содержат агрессивную химию и стоят немало. Особенно это касается ухода за акриловыми ваннами и душевыми кабинами — хороший гель обходится дорого, а дешёвые варианты часто бесполезны. Но есть простой рецепт из подручных компонентов, который справляется с загрязнениями не хуже магазинных аналогов, пишет автор блога "Шебби-Шик".

Что понадобится

Три ингредиента: зубная паста (лучше отбеливающая), соль и средство для мытья посуды. Всё смешивают в равных пропорциях — по одной столовой ложке каждого компонента. Получается густая паста, которая отлично чистит сантехнику, кафель, краны, подоконники и даже посуду.

Как работает состав

Соль действует как мягкий абразив, расщепляет жир и устраняет запахи. Зубная паста содержит мелкие абразивные частицы и отбеливающие компоненты, которые возвращают поверхностям блеск. Средство для мытья посуды усиливает очищающий эффект и помогает смывать загрязнения.

Где применять

Средство подходит для акриловых ванн, раковин, хромированных кранов, керамической плитки и даже посуды. Оно не царапает поверхности, удаляет налёт и придаёт блеск.

Личный опыт автора

Когда в ванной в период ремонта отключили горячую воду, я думала, что акриловая поверхность покрылась въевшейся грязью. Я попробовала этот рецепт — смешала зубную пасту, соль и средство для посуды. Загрязнения ушли без усилий, ванна засияла как новая. Применяют это средство для всей сантехники.

Вывод

Самодельное чистящее средство из зубной пасты, соли и моющего для посуды — дешёвая и эффективная альтернатива покупным гелям. Оно подходит для уборки всей квартиры, безопасно для акрила и хромированных поверхностей.

Ранее мы рассказывали, что делать, если за обоями появилась плесень.

Автор:
Евгения Сухова
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