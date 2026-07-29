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Как сберечь двигатель авто после использования бензина "Евро-3" - дельные советы: проблем с мотором не будет

Опубликовано: 29 июля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Как сберечь двигатель авто после использования бензина "Евро-3" - дельные советы: проблем с мотором не будет
Как сберечь двигатель авто после использования бензина "Евро-3" - дельные советы: проблем с мотором не будет
Городовой ру
С 1 июля 2026 года российские НПЗ получили разрешение на выпуск топлива стандарта “Евро-З”. В такой ситуации многие автомобилисты задумываются о “здоровье” мотора автомобиля.

Дзен-канал “АвтоВзгляд” объяснил, что топливо “Евро-3” не приведет к каким-либо проблемам, если знать некоторые хитрости. Не стоит искать бензин с высоким октановым числом, так как он не может очищать двигатель. Лучше обратить внимание на другие советы.

Интервал замены масла

Если раньше вы меняли масло раз в 7000-10000 км, то теперь это стоит делать раз в 5000 км. Масло в двигателе быстро расходует свой щелочной запас, так как оно пытается нейтрализовать кислоты после сгорания серы. Также лучше обратить внимание на масла с высоким щелочным числом.

Интервал замены свечей и топливного фильтра

Лучше всего заменять свечи раз в 10000 км, так как это будет дешевле, чем позже менять катколлектор. Это касается и топливного фильтра.

Качественная автохимия

Современная автохимия позволяет удерживать смолистые тяжелые фракции, из-за чего они не оседают на форсунках и клапанах. Есть специальные очистители, которые помогают растворить уплотненные отложения присадок. Использовать указанные составы лучше всего раз в 5000 км.

Вывод

Если придерживаться новых норм, то проблем с двигателем и другими частями автомобиля точно не возникнет. В подобной ситуации бензин “Евро-3” будет абсолютно безопасен.

Ранее портал "Городовой" объяснил, кто может заправлять автомобиль без очереди.

Автор:
Полина Аксенова
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