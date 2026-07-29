Как сберечь двигатель авто после использования бензина "Евро-3" - дельные советы: проблем с мотором не будет

Дзен-канал “АвтоВзгляд” объяснил, что топливо “Евро-3” не приведет к каким-либо проблемам, если знать некоторые хитрости. Не стоит искать бензин с высоким октановым числом, так как он не может очищать двигатель. Лучше обратить внимание на другие советы.
Интервал замены масла
Если раньше вы меняли масло раз в 7000-10000 км, то теперь это стоит делать раз в 5000 км. Масло в двигателе быстро расходует свой щелочной запас, так как оно пытается нейтрализовать кислоты после сгорания серы. Также лучше обратить внимание на масла с высоким щелочным числом.
Интервал замены свечей и топливного фильтра
Лучше всего заменять свечи раз в 10000 км, так как это будет дешевле, чем позже менять катколлектор. Это касается и топливного фильтра.
Качественная автохимия
Современная автохимия позволяет удерживать смолистые тяжелые фракции, из-за чего они не оседают на форсунках и клапанах. Есть специальные очистители, которые помогают растворить уплотненные отложения присадок. Использовать указанные составы лучше всего раз в 5000 км.
Вывод
Если придерживаться новых норм, то проблем с двигателем и другими частями автомобиля точно не возникнет. В подобной ситуации бензин “Евро-3” будет абсолютно безопасен.
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