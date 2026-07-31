3 таблетки в воду - и белые носки идеально чистые: без кипячения и дорогих пятновыводителей

Новости по теме

Белизне позавидует ангорская кошка: носки больше не кипячу, замачиваю в этом средстве на 20 минут – ни вони, ни серых пяток

Перейти

Замочили в растворе – и ушли на боковую: на утро даже «прабабушкин» тюль белее свадебной фаты – настоящее чудо

Перейти

Конфорки газовой плиты засияют, как у кота глаза: замочили в растворе и натерли пастой – жир и нагар сойдут струпьями

Перейти

3 часа в растворе уксуса и нашатыря — и конфорки как новые, без трения и царапин

Перейти

Муж больше не боится носить белое: желтые пятна от пота отстирываю на раз-два – беру вместо отбеливателя эти аптечные средства

Перейти