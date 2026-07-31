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3 таблетки в воду - и белые носки идеально чистые: без кипячения и дорогих пятновыводителей

Опубликовано: 31 июля 2026 00:30
 Проверено редакцией
3 таблетки в воду - и белые носки идеально чистые: без кипячения и дорогих пятновыводителей
3 таблетки в воду - и белые носки идеально чистые: без кипячения и дорогих пятновыводителей
Городовой ру
Белые носки снова как новые: аптечный способ без хлорки

Даже после интенсивной стирки белые носки часто остаются с серым или желтоватым оттенком. Агрессивные отбеливатели портят ткань и вызывают раздражение на коже, но есть безопасная альтернатива.

Обычный аптечный аспирин справляется с загрязнениями там, где дорогие порошки оказываются бессильны. Этот метод возвращает вещам первозданную белизну без риска испортить волокна, пишет ИА AmurMedia.

Как приготовить раствор

Налейте в таз горячую воду, растворите в ней мерную ложку стирального порошка.

Измельчите 3 таблетки аспирина в порошок из расчета на 1 литр воды и добавьте в раствор, тщательно перемешайте. Погрузите носки в жидкость и оставьте минимум на 6 часов.

После замачивания постирайте вещи в обычном режиме. Вода станет мутной – это грязь перешла из ткани в раствор, а носки обретут белоснежность.

Какие вещи можно отбелить аспирином:

  • белые рубашки и блузы;
  • футболки с желтыми разводами под мышками;
  • светлая повседневная одежда из хлопка;
  • столовое белье и полотенца.

Важно: никогда не применяйте этот метод для цветного белья – аспирин может осветлить рисунок и безвозвратно испортить вещь.

Ранее "Городовой" рассказывал

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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