Лук пролежит до весны без гнили и прорастания: секрет суздальских овощеводов — все дело в свечке и спичках

После сбора урожая лука перед садоводами остро встает вопрос о его сохранности до наступления весны без признаков гниения и прорастания. Агроном Ксения Давыдова, поделилась эффективным методом, услышанным от суздальских овощеводов.
К сожалению, погодные условия во второй половине лета не всегда благоприятствуют огородникам. Продолжительные дожди могут негативно сказаться на лежкости репчатого лука — несмотря на все усилия по его просушке и переборке, донце начинает подвергаться гниению.
Как хранили лук раньше
В прошлом овощи подсушивали, размещая луковицы на полках вблизи печей и регулярно их перемешивая. Такой метод является трудоемким, однако прогресс не стоит на месте. Суздальскими специалистами был разработан уникальный метод хранения урожая.
Современный метод
Для реализации метода потребуется только свеча и спички. После сбора урожая и его тщательной просушки необходимо прогреть донце каждой луковицы над пламенем до момента обугливания корешков.
Применение этого метода позволит сохранить урожай до следующего года без признаков гниения и предотвратит его прорастание.
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