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Лук пролежит до весны без гнили и прорастания: секрет суздальских овощеводов — все дело в свечке и спичках

Опубликовано: 29 июля 2026 19:17
 Проверено редакцией
Лук пролежит до весны без гнили и прорастания: секрет суздальских овощеводов — все дело в свечке и спичках
Лук пролежит до весны без гнили и прорастания: секрет суздальских овощеводов — все дело в свечке и спичках
Городовой ру
Лайфхак по хранению лука

После сбора урожая лука перед садоводами остро встает вопрос о его сохранности до наступления весны без признаков гниения и прорастания. Агроном Ксения Давыдова, поделилась эффективным методом, услышанным от суздальских овощеводов.

К сожалению, погодные условия во второй половине лета не всегда благоприятствуют огородникам. Продолжительные дожди могут негативно сказаться на лежкости репчатого лука — несмотря на все усилия по его просушке и переборке, донце начинает подвергаться гниению.

Как хранили лук раньше

В прошлом овощи подсушивали, размещая луковицы на полках вблизи печей и регулярно их перемешивая. Такой метод является трудоемким, однако прогресс не стоит на месте. Суздальскими специалистами был разработан уникальный метод хранения урожая.

Современный метод

Для реализации метода потребуется только свеча и спички. После сбора урожая и его тщательной просушки необходимо прогреть донце каждой луковицы над пламенем до момента обугливания корешков.

Применение этого метода позволит сохранить урожай до следующего года без признаков гниения и предотвратит его прорастание.

Ранее мы рассказали, какими дровами лучше топить печь.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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