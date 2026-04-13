Охота на подделки: Петербург усиливает проверки молочки в магазинах

Опубликовано: 13 апреля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Проверки будут проведены с использованием возможностей аккредитованной лаборатории «Петербург-Экспертиза».

В Санкт-Петербурге ужесточат надзор за качеством молочной продукции. Такое решение приняли после совещания, которое провёл глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов с представителями крупных торговых сетей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В городе запустят месячник по контролю качества молочки. Подконтрольный комитету Центр развития потребительского рынка, защиты прав потребителей и хранения резервов (СПб ГБУ «ЦСРПР») вместе с ритейлерами сосредоточится на безопасности товаров и борьбе с фальсификатом.

Дополнительные исследования будут проводить с помощью аккредитованной лаборатории «Петербург-Экспертиза» (ИЛ «ПЕТЭКС»).

Как подчеркнул Ситов, на полках магазинов не должно быть некачественной или фальсифицированной молочки. Фальсификат изымут из продажи и примут все меры, чтобы петербуржцы получали только добротную молочную продукцию.

О итогах проверок и решениях в комитете обещают рассказать позже.

Автор:
Юлия Аликова
