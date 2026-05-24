От рапир у Адмиралтейства до запрета на Певческом мосту: гид по «закрытому» Петербургу в День города

Центр перекроют из-за мероприятий, посвященных празднованию Дня города.

Санкт-Петербургу исполняется 323 год. Город готовится к празднику: в программе и классическая музыка, и торжественные караулы, и даже бои на рапирах.

Но для автомобилистов это время станет испытанием. Центр города начнут перекрывать уже на этой неделе.

Официальный старт: 27 мая

Главный день рождения города — 27 мая. По традиции утро начнется на Сенатской площади. К «Медному всаднику» придут чиновники и почетные граждане, чтобы возложить цветы.

Важно для водителей: С 08:00 до 11:00 утра 27 мая проезд закроют. Не получится проехать по Адмиралтейской набережной и самой Сенатской площади, пишет "Фонтанка".

Музыка над Невой: «Классика на Дворцовой»

Самое красивое событие — огромный оперный концерт под открытым небом. Он пройдет вечером 29 мая (в среду). Вход на Дворцовую площадь обычно свободный, так что это отличный шанс послушать мировых звезд бесплатно.

Что с дорогами: Дворцовая площадь и ближайшие улицы станут пешеходными на весь день 29 мая. Ограничения затронут Миллионную улицу и проезд у Певческого моста. Кстати, парковаться у Певческого моста запретят уже с полуночи 26 мая.

Что еще нужно знать

Полуденный выстрел. 27 мая выстрел из пушки с Нарышкина бастиона будет особенным — его посвятят именно основанию города. Это одна из самых громких и любимых традиций. Огни на колоннах. В честь праздника на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова зажгут факелы. Обычно их зажигают дважды в день: утром и вечером. Совет. В эти дни в центр лучше ехать на метро. Наземный транспорт из-за перекрытий будет стоять в пробках или менять маршруты.

Гуляйте, наслаждайтесь весной и не забудьте зонтик — это всё-таки Петербург!

