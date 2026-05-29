Заворачиваю в лаваш грибы — и жарю мгновенный ужин: настоящий рулетный хит
Хрустящая румяная корочка, нежная картофельная начинка и аромат жареных грибов делают эти рулеты идеальным вариантом для перекуса или ужина. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Оксаной Пашко".
Ингредиенты:
- лаваш тонкий — 2 листа,
- картофель — 500 г,
- шампиньоны — 200 г,
- лук — 1 шт.,
- укроп — 1 небольшой пучок,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Картофель очищаю, нарезаю небольшими кусочками и отвариваю в подсоленной воде примерно 20 минут после закипания.
Пока картофель варится, готовлю начинку. Шампиньоны мою и нарезаю маленькими кубиками. Лук также мелко нарезаю.
На сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала обжариваю грибы. Когда лишняя влага испарится, добавляю ещё немного масла и отправляю к грибам лук.
Обжариваю всё вместе до красивого золотистого цвета. В конце солю, перчу и снимаю с огня. Укроп мелко нарезаю.
С готового картофеля сливаю почти всю воду, оставляя примерно полстакана отвара. Разминаю картофель в пюре и постепенно добавляю оставленный отвар, чтобы масса получилась мягкой и нежной.
В картофельное пюре добавляю жареные грибы с луком и укроп. Всё тщательно перемешиваю. На лист лаваша выкладываю половину начинки и равномерно распределяю по поверхности. Сверху накрываю вторым листом лаваша и распределяю оставшуюся начинку.
Сворачиваю всё в плотный рулет по длинной стороне и нарезаю кусочками шириной примерно 2 см. Обжариваю рулетики на сковороде с небольшим количеством растительного масла до румяной хрустящей корочки с двух сторон.
Примерное время приготовления: 40 минут
Личный опыт
Иногда добавляю в начинку немного сыра или чеснока — получается ещё ароматнее.
