Заворачиваю в лаваш грибы — и жарю мгновенный ужин: настоящий рулетный хит
Заворачиваю в лаваш грибы — и жарю мгновенный ужин: настоящий рулетный хит

Опубликовано: 29 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Городовой ру
Когда хочется что-то приготовить быстро, сытно и вкусно.

Хрустящая румяная корочка, нежная картофельная начинка и аромат жареных грибов делают эти рулеты идеальным вариантом для перекуса или ужина. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Оксаной Пашко".

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий — 2 листа,
  • картофель — 500 г,
  • шампиньоны — 200 г,
  • лук — 1 шт.,
  • укроп — 1 небольшой пучок,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель очищаю, нарезаю небольшими кусочками и отвариваю в подсоленной воде примерно 20 минут после закипания.

Пока картофель варится, готовлю начинку. Шампиньоны мою и нарезаю маленькими кубиками. Лук также мелко нарезаю.

На сковороде с небольшим количеством растительного масла сначала обжариваю грибы. Когда лишняя влага испарится, добавляю ещё немного масла и отправляю к грибам лук.

Обжариваю всё вместе до красивого золотистого цвета. В конце солю, перчу и снимаю с огня. Укроп мелко нарезаю.

С готового картофеля сливаю почти всю воду, оставляя примерно полстакана отвара. Разминаю картофель в пюре и постепенно добавляю оставленный отвар, чтобы масса получилась мягкой и нежной.

В картофельное пюре добавляю жареные грибы с луком и укроп. Всё тщательно перемешиваю. На лист лаваша выкладываю половину начинки и равномерно распределяю по поверхности. Сверху накрываю вторым листом лаваша и распределяю оставшуюся начинку.

Сворачиваю всё в плотный рулет по длинной стороне и нарезаю кусочками шириной примерно 2 см. Обжариваю рулетики на сковороде с небольшим количеством растительного масла до румяной хрустящей корочки с двух сторон.

Примерное время приготовления: 40 минут

Личный опыт

Иногда добавляю в начинку немного сыра или чеснока — получается ещё ароматнее.

