Хрустящая снаружи, нежная внутри: цветная капуста в кляре, которая уделает любое мясо

Опубликовано: 18 апреля 2026 20:55
 Проверено редакцией
Готовится всего за 20 минут.

Этот рецепт цветной капусты в кляре — настоящая находка для любителей простых, но эффектных блюд. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Наташа Копина".

Ингредиенты:

цветная капуста — 500 г, яйцо — 1 шт, сметана — 3 ст. л., чеснок — 3-4 зубчика, мука — 3 ст. л., красная сладкая паприка — пол ч. л., адыгейская соль — по вкусу (или обычная), для соуса: сметана — по вкусу, свежая зелень (укроп) — по вкусу

Приготовление

Тщательно промываю кочан капусты под прохладной водой и разбираю его на небольшие соцветия. В кастрюле довожу до кипения подсоленную воду и отвариваю капусту около 3 минут — этого достаточно, чтобы она стала мягче, но сохранила форму. Затем достаю соцветия шумовкой и выкладываю на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу.

Пока капуста остывает, готовлю кляр. В глубокой миске взбиваю яйцо, добавляю 3 столовые ложки сметаны и сладкую паприку. Чеснок пропускаю через пресс и также отправляю в смесь. Приправляю щепоткой соли и тщательно перемешиваю. Затем постепенно добавляю муку, добиваясь консистенции густой сметаны.

На сковороде разогреваю достаточное количество растительного масла. Каждое соцветие сначала обмакиваю в кляр, а затем выкладываю на сковороду. Обжариваю на среднем огне с обеих сторон до золотистой и хрустящей корочки — примерно по 3-4 минуты на партию. Готовую капусту перекладываю на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Для соуса смешиваю сметану с мелко нарезанным укропом, при желании можно добавить немного чеснока.

Примерное время приготовления: 20 минут

