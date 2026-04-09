Петербург в орбите Гагарина: от крепости до планетария
Петербург в орбите Гагарина: от крепости до планетария

Опубликовано: 9 апреля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Russian Look
Северная столица с размахом отпразднует 65-летие исторического полёта Юрия Гагарина.

Главной площадкой станет Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко, который 12 апреля бесплатно откроется для всех желающих.

Выставка в Петропавловской крепости

В Комендантском доме Петропавловской крепости в ближайшее воскресенье развернётся экспозиция «День инноваций» от Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского и музея.

Гостей ожидают стенды о российской космонавтике, оркестр, концерты, детские мастер-классы и лекции.

Концерт у Государева бастиона

Возле музея на Государевом бастионе организуют выступление «Знаете, каким он парнем был», посвящённое Гагарину.

Экспозиция в историческом парке

В парке «Россия — моя история» уже открыта выставка «Созвездие космонавтов» с портретами 138 советских и российских космонавтов. 11 апреля там пройдёт викторина «Космические умники и умницы» для школьников.

Запуск ракет

Пик торжеств — 12 апреля на площадке у ТРК на проспекте Космонавтов, 14, где запустят 100 моделей ракет. Эта традиция ведётся с 1962 года.

Программа планетария

Петербургский планетарий предлагает шоу «Земля глазами Юрия Гагарина. Путь в космос» с видом на звёзды, как их видел космонавт. 11 апреля — вечерние наблюдения, 12 апреля — мультимедийное «Гагарин. Найт».

Встреча в крепости

25 апреля в Петропавловской крепости космонавт встретится с публикой, покажут фантастический фильм и проведут интерактив для детей и взрослых.

Автор:
Юлия Аликова
Город
