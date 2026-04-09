Ржавчина и сколы на эмалированной кастрюле? Этот трюк вернёт посуду к жизни за минуты
Ржавчина и сколы на эмалированной кастрюле? Этот трюк вернёт посуду к жизни за минуты

Опубликовано: 9 апреля 2026 22:31
 Проверено редакцией
Старая посуда вам дорога и вы хотите восстановить ее привычный внешний вид?

Не спешите выкидывать эмалированную посуду. Автор Дзен-канала "Блог самостройщика" рассказал, как починить старые сколы.

Корректор эмали

Самый простой вариант — использовать специальный корректор эмали, который продаётся в хозяйственных магазинах и стоит недорого. Он подходит для ремонта:

  • внешних сколов на кастрюлях и ведрах
  • ванн, раковин и душевых поддонов
  • эмалированных поверхностей бытовой техники

Однако у этого метода есть важные ограничения:

  • состав не является термостойким;
  • его нельзя применять на внутренней поверхности посуды, контактирующей с пищей;
  • оттенок может отличаться от оригинальной эмали.

Тем не менее, такой ремонт эффективно защищает металл от коррозии и продлевает срок службы изделия.

Восстановление эмали "донорским" методом

Существует и более необычный способ, который позволяет восстановить скол даже внутри посуды.

Что понадобится:

  • старая эмалированная чашка или крышка (в качестве "донора")
  • молоток для кусочков эмали
  • газовая горелка с баллончиком

Вот что надо сделать:

  1. Отколите эмаль от старой посуды и измельчите её до состояния порошка.
  2. Тщательно очистите и обезжирьте повреждённый участок.
  3. Аккуратно нагрейте место скола газовой горелкой.
  4. Посыпьте его эмалевым порошком — под воздействием высокой температуры он расплавится и заполнит повреждение.
  5. Дайте поверхности остыть естественным образом.

Эмаль плавится при температуре около 900 °C, а пламя газовой горелки обеспечивает достаточный нагрев для её спекания с металлом.

Автор:
Александр Асташкин
