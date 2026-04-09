Ржавчина и сколы на эмалированной кастрюле? Этот трюк вернёт посуду к жизни за минуты

Не спешите выкидывать эмалированную посуду. Автор Дзен-канала "Блог самостройщика" рассказал, как починить старые сколы.
Корректор эмали
Самый простой вариант — использовать специальный корректор эмали, который продаётся в хозяйственных магазинах и стоит недорого. Он подходит для ремонта:
- внешних сколов на кастрюлях и ведрах
- ванн, раковин и душевых поддонов
- эмалированных поверхностей бытовой техники
Однако у этого метода есть важные ограничения:
- состав не является термостойким;
- его нельзя применять на внутренней поверхности посуды, контактирующей с пищей;
- оттенок может отличаться от оригинальной эмали.
Тем не менее, такой ремонт эффективно защищает металл от коррозии и продлевает срок службы изделия.
Восстановление эмали "донорским" методом
Существует и более необычный способ, который позволяет восстановить скол даже внутри посуды.
Что понадобится:
- старая эмалированная чашка или крышка (в качестве "донора")
- молоток для кусочков эмали
- газовая горелка с баллончиком
Вот что надо сделать:
- Отколите эмаль от старой посуды и измельчите её до состояния порошка.
- Тщательно очистите и обезжирьте повреждённый участок.
- Аккуратно нагрейте место скола газовой горелкой.
- Посыпьте его эмалевым порошком — под воздействием высокой температуры он расплавится и заполнит повреждение.
- Дайте поверхности остыть естественным образом.
Эмаль плавится при температуре около 900 °C, а пламя газовой горелки обеспечивает достаточный нагрев для её спекания с металлом.
Ранее мы писали о том, как убрать ржавчину на кузове за 30 минут.