Как убрать ржавчину на кузове за 30 минут: 3 способа избавиться от "рыжиков" – без сервиса и переплат

Любой водитель со стажем подтвердит: хуже для кузова, чем коррозия, ничего нет. Как только заметили первые оранжевые пятнышки, необходимо сразу же принимать меры, иначе "жучки" за пару месяцев превратятся в дыры. Однако мелкие очаги ржавчины можно убрать самостоятельно.
Способ первый
Если ржавчина неглубокая, можно избавиться от нее с помощью наждачной бумаги. Вам понадобится:
- две шкурки (P240 и P400);
- антикоррозийный грунт;
- малярный скотч;
- обезжириватель;
- краска в тон и лак.
Очистите место вокруг повреждения и обклейте "рыжик" малярным скотчем, чтобы не испортить здоровую краску. Затем снимите ржавчину грубой наждачкой (P240) и отполируйте место мелкой шкуркой (P400) до гладкости. Далее протрите участок спиртом, чтобы убрать жир и пыль, нанесите грунт, после чего краску и лак.
Способ второй
Если коррозия появилась на днище или порогах, лучше использовать "холодный цинк". Зачистите "рыжик" наждачкой, обезжирьте поверхность и нанесите цинкосодержащую жидкость в 2–3 слоя. Дождитесь полного высыхания и завершите работу покраской.
Способ третий
Некоторые автомобилисты борются с ржавчиной подручными средствами. Это поможет только в экстренной ситуации, и надолго проблему не решит. Можно зачистить проблемное место смесью уксуса с содой, после чего смыть простой водой. Также приостановить распространение коррозии помогает лимонная кислота, сообщает "Дорожная Аналитика".
