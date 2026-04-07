Как убрать ржавчину на кузове за 30 минут: 3 способа избавиться от "рыжиков" – без сервиса и переплат
Как убрать ржавчину на кузове за 30 минут: 3 способа избавиться от "рыжиков" – без сервиса и переплат

Опубликовано: 7 апреля 2026 17:45
 Проверено редакцией
Автомаляры поделились лайфхаками 

Любой водитель со стажем подтвердит: хуже для кузова, чем коррозия, ничего нет. Как только заметили первые оранжевые пятнышки, необходимо сразу же принимать меры, иначе "жучки" за пару месяцев превратятся в дыры. Однако мелкие очаги ржавчины можно убрать самостоятельно.

Способ первый

Если ржавчина неглубокая, можно избавиться от нее с помощью наждачной бумаги. Вам понадобится:

  • две шкурки (P240 и P400);
  • антикоррозийный грунт;
  • малярный скотч;
  • обезжириватель;
  • краска в тон и лак.

Очистите место вокруг повреждения и обклейте "рыжик" малярным скотчем, чтобы не испортить здоровую краску. Затем снимите ржавчину грубой наждачкой (P240) и отполируйте место мелкой шкуркой (P400) до гладкости. Далее протрите участок спиртом, чтобы убрать жир и пыль, нанесите грунт, после чего краску и лак.

Способ второй

Если коррозия появилась на днище или порогах, лучше использовать "холодный цинк". Зачистите "рыжик" наждачкой, обезжирьте поверхность и нанесите цинкосодержащую жидкость в 2–3 слоя. Дождитесь полного высыхания и завершите работу покраской.

Способ третий

Некоторые автомобилисты борются с ржавчиной подручными средствами. Это поможет только в экстренной ситуации, и надолго проблему не решит. Можно зачистить проблемное место смесью уксуса с содой, после чего смыть простой водой. Также приостановить распространение коррозии помогает лимонная кислота, сообщает "Дорожная Аналитика".

Ранее "Городовой" назвал 5 седанов, которые остаются надежными даже после 300 000 км пробега.

Автор:
Евгения Сухова
