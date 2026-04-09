Никаких хрущей и медведок: 40 мл на 10 л. воды – и вредителей как ветром сдует на все лето – урожай будет спасен
Никаких хрущей и медведок: 40 мл на 10 л. воды – и вредителей как ветром сдует на все лето – урожай будет спасен

Опубликовано: 9 апреля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как вывести хрущей и медеведок с участка 

Медведка и личинка майского жука хрущ – два самых неприятных вредителя на участке, от которых довольно трудно избавиться. По урону с ними может сравниться разве что колорадский жук, однако с ним многие дачники уже научились бороться. Как теперь вывести медведку и хруща, в Дзен-канале Procvetok (18+) рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, биолог Юлия Кондратенок.

По словам эксперта, хрущи могут жить в грунте 3-5 лет, подгрызая корни огородных культур и нанося значительный ущерб урожаю. Медведка тоже приносит вред, передвигаясь в почве и повреждая корневую систему растений. В результате они не могут нормально питаться и постепенно хилеют.

Рецепт мощного раствора

Как объяснила Юлия Кондратенок, чтобы вывести обоих вредителей сразу, достаточно приготовить простой и мощный раствор. Для этого потребуется:

  • нашатырный спирт – 40 миллилитров;
  • вода – 10 литров.

Перечисленные компоненты нужно смешать и получившимся раствором полить грунт вокруг растений. Запах "нашатыря" отпугнет вредителей, и они покинут участок.

Но важно знать, что нашатырный спирт со временем улетучивается, поэтому такую обработку необходимо повторить спустя 2 недели.

Альтернативные варианты

Кроме того, можно высадить рябчик императорский. Его медведка не выносит. Что касается хрущей, то под перекопку следует внести метаризиум.

Личный опыт дачников

Опытные огородники поблагодарили эксперта за советы и поделились в соцсетях собственными способами борьбы с вредителями:

"Не знаю, живет у нас на участке медведка или нет, но, высаживая растения в теплицу, я беру любые палочки, смазываю их мазью Вишневского или дегтярной и втыкаю в грунт на глубину 2 сантиметра. Конечно, в теплице стоит неприятный запах, но рассада жива. Летом трижды опрыскивала капусту раствором дешевой зубной пасты из расчета 1 тюбик на 5 литров воды. Не было ни мошки, ни гусениц, ни слизней."

Ранее мы сообщали, как защититься от клещей весной.

Автор:
Ольга Зайцева
