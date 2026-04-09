Обеззараживаю лук-севок только так - грибки и вредители боятся этого как огня: не раствор, а защитная броня

Чем обрабатывать лук-севок перед посадкой

Высаживать лук-севок можно не только осенью, но и весной. Подходящим периодом для работ является апрель, но стоит дождаться момента, когда почва прогреется до +8-12 градусов. Важно избегать заморозков, а также правильно подготовить посадочный материал.

Если посадить лук-севок без предварительной подготовки, то существует вероятность появления гнили и других грибков. Также культура будет более уязвимой перед вредителями, поэтому нужно своевременно принимать меры.

Обычно для обработки лука используется марганцовка, но с этим компонентом стоит соблюдать осторожность. Неправильная дозировка может уничтожить посевной материал. Лучше подобрать другое средство, которое является более безопасным и не менее эффективным. Речь идет о солевом растворе. Для приготовления понадобится:

вода – 1 литр;

соль – 10 г.

В теплую воду добавить соль, размешать до полного растворения. Далее нужно опустить лук-севок в раствор, оставить в таком виде на 2 часа. Вытащить посевной материал из воды, дать ему обсохнуть, после чего можно приступать к высадке.

«После такой обработки лук будет здоровым, а также получит питанием натрием, который необходим для развития. Любые бактерии, грибки и вирусы будут уничтожены», - сообщает канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты».

Рекомендация садовода:

«Не забудьте обработать и почву, иначе обеззараживание лука будет бессмысленным. Для этого подойдет фитоспорин, марганцовка, перекись водорода».

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкармливать чеснок в середине весны.