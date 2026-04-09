Поляков против платного центра: Петербург справляется без барьеров
Поляков против платного центра: Петербург справляется без барьеров

Опубликовано: 9 апреля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Поляков против платного центра: Петербург справляется без барьеров
Поляков против платного центра: Петербург справляется без барьеров
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Санкт-Петербурге продолжается обсуждение возможного введения платного въезда в центральную часть города.

В Санкт-Петербурге обсуждают идею платного въезда в центр города. Вице-губернатор Кирилл Поляков назвал эту меру ненужной на данном этапе.

По его мнению, запрет на автомобили в центре или плата за въезд не принесут значительного улучшения по сравнению с существующими подходами.

Город уже внедрил инструменты для контроля трафика: расширил зону платной парковки и провел транспортную реформу.

Поляков отметил, что в других городах есть строгие ограничения, но для Петербурга они пока не требуются. Вместо этого применяются другие способы разгрузки дорог.

Он также упомянул рост использования общественного транспорта благодаря платной парковке в исторических зонах, обновлению автобусов и трамваев, а также новым маршрутам.

Ранее спикер Заксобрания Александр Бельский поддерживал платный въезд и был готов к эксперименту, если его одобрят на федеральном уровне.

Юлия Аликова
