Поляков против платного центра: Петербург справляется без барьеров

В Санкт-Петербурге обсуждают идею платного въезда в центр города. Вице-губернатор Кирилл Поляков назвал эту меру ненужной на данном этапе.
По его мнению, запрет на автомобили в центре или плата за въезд не принесут значительного улучшения по сравнению с существующими подходами.
Город уже внедрил инструменты для контроля трафика: расширил зону платной парковки и провел транспортную реформу.
Поляков отметил, что в других городах есть строгие ограничения, но для Петербурга они пока не требуются. Вместо этого применяются другие способы разгрузки дорог.
Он также упомянул рост использования общественного транспорта благодаря платной парковке в исторических зонах, обновлению автобусов и трамваев, а также новым маршрутам.
Ранее спикер Заксобрания Александр Бельский поддерживал платный въезд и был готов к эксперименту, если его одобрят на федеральном уровне.