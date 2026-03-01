Бросаю грецкие орехи в кипяток: Зачем я это делаю - лайфхак от бабки-хозяюшки со стажем в 50 лет

Грецкий орех - плод - популярный в России, его выращивают даже на дачах. Ядра грецкого ореха едят целиком, а также рубят и используют в кулинарии - добавляют в начинки для пирогов, салаты, закуски.
Но вот снятие с ореха скорлупы - целый квест, особенно если у вас под рукой нет специального устройства, орехоколки. Но есть одна простая хитрость, которая поможет сделать процесс максимально простым.
Вариант обработки грецкого ореха дают на портале gpvn, стоит испробовать его на практике, вы будете удивлены.
Процесс обработки грецких орехов
Нам необходимо будет нагреть кастрюлю воды до активного кипящего состояния. После этого бросить туда горсть неочищенных орехов и проварить, помешивая, около 3 минут. Спустя отведённое время вытащить орехи из воды при помощи шумовки и дать им остыть.
Когда первую партию орехов вытащили из воды, можно отправлять в кипяток следующую. Выполнить те же действия со всеми орехами.
Когда они остынут, чистить их можно будет просто руками. Немного надавить на скорлупу, и она разойдётся на 2 половинки. Извлечь ядра не составит труда.
Советы по обработке
- Варить орехи необходимо порциями, а не все сразу. Нужно чтобы они плавали на поверхности воды в один слой. В этом случае прогрев будет наиболее равномерным, после варки не будет орехов, которые не открываются.
- Не стоит бросать в кипяток орехи с потемневшей скорлупой. Вероятнее всего, они старые, сердцевина могла засохнуть и начать разрушаться. Также в таких орехах может образоваться плесень, которая попадёт в воду при варке. В итоге все орехи приобретут гнилостный привкус.
Итог
После варки орехи сохраняют свои полезные свойства, ядра остаются плотными и хрустящими. Непродолжительная варка никак не влияет на вкус орехов.
