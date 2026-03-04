Какой размер стипендии в Академии Штиглица?

Новости по теме

Сессии сдвинут, а каникулы под вопросом: что ждать студентам от нового учебного года

Перейти

Стипендия отдыхает: петербургским студентам обещают до 115 тысяч за зимнюю борьбу со снегом

Перейти

Льготы, выплаты и стипендии: как в Ленобласти в 2025 году поддерживают студентов

Перейти

Студенческие стипендии в Петербурге могут сильно вырасти: так студентов хотят поддержать власти

Перейти

Петербург лидирует в России по студентам-иностранцам в колледжах

Перейти