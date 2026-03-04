Городовой / Учеба / Какой размер стипендии в Академии Штиглица?
Какой размер стипендии в Академии Штиглица?

Опубликовано: 4 марта 2026 15:15
студент, ноутбук
Global Look Press/Shatokhina Natalia
В 2026 году в Академии имени А. Л. Штиглица базовый размер стипендии установлен в размере 1 650 рублей в месяц.

В Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица в 2026 году базовая государственная академическая стипендия составляет 1 650 рублей в месяц. Эта выплата предназначена для студентов, обучающихся на бюджетной основе и не имеющих задолженностей или оценок «удовлетворительно».

Особенности стипендиального обеспечения

Академическая стипендия начисляется в зависимости от успеваемости. Чтобы её получать, необходимо успешно закрывать сессию без троек и пересдач. Размер стипендии может корректироваться в течение учебного года в соответствии с результатами промежуточной аттестации.

Социальная стипендия назначается студентам, имеющим право на льготную поддержку (например, сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей). Её размер превышает академическую стипендию, но конкретные цифры в открытых источниках не указаны.

Академия также может устанавливать дополнительные виды поддержки за счёт собственных средств, например, надбавки за особые достижения в учёбе, творчестве или научной деятельности. Однако информация о таких выплатах в открытых источниках отсутствует — её можно уточнить в деканате или на официальном сайте вуза.

Пономарева Дарина
