Какой размер стипендии в Академии Штиглица?

В Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица в 2026 году базовая государственная академическая стипендия составляет 1 650 рублей в месяц. Эта выплата предназначена для студентов, обучающихся на бюджетной основе и не имеющих задолженностей или оценок «удовлетворительно».
Особенности стипендиального обеспечения
Академическая стипендия начисляется в зависимости от успеваемости. Чтобы её получать, необходимо успешно закрывать сессию без троек и пересдач. Размер стипендии может корректироваться в течение учебного года в соответствии с результатами промежуточной аттестации.
Социальная стипендия назначается студентам, имеющим право на льготную поддержку (например, сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей). Её размер превышает академическую стипендию, но конкретные цифры в открытых источниках не указаны.
Академия также может устанавливать дополнительные виды поддержки за счёт собственных средств, например, надбавки за особые достижения в учёбе, творчестве или научной деятельности. Однако информация о таких выплатах в открытых источниках отсутствует — её можно уточнить в деканате или на официальном сайте вуза.