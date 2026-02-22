Обычная пекинка и банка кукурузы – а на выходе нежный и сочный салат за 7 минут: быстро, просто и очень вкусно

Пекинская капуста – это доступный продукт, который идеально подходит для приготовления легких, нежных и сочных салатов в любое время года. Рецептом одного из них поделилась кулинарный блогер Оксана Пашко. Салат готовится очень просто и быстро: буквально за 7-10 минут. Получается нежным, сочным и таким вкусным, что домочадцев за уши не оттащить. Отличный вариант и на праздник, и на каждый день.
Что потребуется:
- пекинская капуста – 0,5 килограмма;
- крабовые палочки – 200 граммов;
- яйцо – 3 шт.;
- огурец – 2 шт.;
- майонез – 2-3 столовые ложки;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
Сперва нужно отварить яйца вкрутую. Тем временем нашинковать пекинскую капусту. Крабовые палочки разрезать вдоль напополам и накрошить кусочками. Сварившиеся яйца нарезать кубиками. Все отправить в салатник.
Две трети консервированной кукурузы добавить к остальным ингредиентам, предварительно слив с нее жидкость. Все перемешать, посолить, поперчить и заправить майонезом.
Поставить плоское блюдо, на котором будет подаваться салат, и выставить кулинарное кольцо диаметром 18 сантиметров. Выложить туда салат, утрамбовать и разровнять ложкой.
Огурцы нарезать тонкими пластинами при помощи овощечистки. Полоски огурца сложить вдвое и выложить по кругу на салат. Центр салата украсить оставшейся консервированной кукурузой. Снять кулинарное кольцо и подать блюдо к столу.
