Обычная пекинка и банка кукурузы – а на выходе нежный и сочный салат за 7 минут: быстро, просто и очень вкусно

Опубликовано: 22 февраля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Рецепт нежного, сочного и вкусного салата с пекинской капустой за 7 минут 

Пекинская капуста – это доступный продукт, который идеально подходит для приготовления легких, нежных и сочных салатов в любое время года. Рецептом одного из них поделилась кулинарный блогер Оксана Пашко. Салат готовится очень просто и быстро: буквально за 7-10 минут. Получается нежным, сочным и таким вкусным, что домочадцев за уши не оттащить. Отличный вариант и на праздник, и на каждый день.

Что потребуется:

  • пекинская капуста – 0,5 килограмма;
  • крабовые палочки – 200 граммов;
  • яйцо – 3 шт.;
  • огурец – 2 шт.;
  • майонез – 2-3 столовые ложки;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Сперва нужно отварить яйца вкрутую. Тем временем нашинковать пекинскую капусту. Крабовые палочки разрезать вдоль напополам и накрошить кусочками. Сварившиеся яйца нарезать кубиками. Все отправить в салатник.

Две трети консервированной кукурузы добавить к остальным ингредиентам, предварительно слив с нее жидкость. Все перемешать, посолить, поперчить и заправить майонезом.

Поставить плоское блюдо, на котором будет подаваться салат, и выставить кулинарное кольцо диаметром 18 сантиметров. Выложить туда салат, утрамбовать и разровнять ложкой.

Огурцы нарезать тонкими пластинами при помощи овощечистки. Полоски огурца сложить вдвое и выложить по кругу на салат. Центр салата украсить оставшейся консервированной кукурузой. Снять кулинарное кольцо и подать блюдо к столу.

Ранее мы сообщали, как приготовить соленую грудинку.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
