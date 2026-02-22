Ретроградный Меркурий: Гороскоп с 23 февраля по 1 марта 2026 года - что ждёт знаки зодиака

Гороскоп для всех знаков зодиака на следующую неделю. Что ждёт людей.

Грядёт новая рабочая неделя, астрологи составили прогноз на этот период для всех знаков зодиака.

Гороскоп на следующую неделю дали на портале "АиФ", стоит ознакомиться с рекомендациями астрологов.

Овен на новой неделе получит ряд приятных новостей. Также вам точно удастся наладить отношения с кем-то из близких, особенно если инициатором разрыва были вы.

Тельцам хорошо будет сменить что-то в жизни, это может быть как работа, так и личная жизнь. Но помните, что ретроградный Меркурий может нарушить ваши планы.

Близнецам придётся решать важные проблемы. Они могут быть связаны с делами ваших родственников.

Раки не смогут похвастаться стабильным настроением, их может бросать от полного восторга до депрессивных ноток.

Львам гороскоп советует заняться вопросами своего здоровья. Даже если у вас много рабочих дел, отложите их ненадолго.

Девам необходимо следить за своими эмоциями. Если вы не будете сдерживаться, то рискуете попасть в конфликт.

Весы ждёт непредсказуемый период. При этом вам не советуют напрягаться, можно расслабиться и довериться Судьбе.

Скорпионов будут мучить незавершённые вопросы. Стоит разобраться с ними прямо сейчас, и ваше настроение резко улучшится.

Стрельцов ждёт планирование финансовых вопросов. Действовать пока рано, а вот составить план - самое то.

Козероги наконец дождались перемен в своей жизни. Но при этом будьте осторожны, не доверяйте тем, кто вас предавал.

Водолеям можно заняться улучшениями. Можно начать делать ремонт, сменить гардероб или причёску.

Рыбам неделя принесёт хорошее настроение несмотря на ретроградный Меркурий. Настроение будет наполнено предстоящей весной.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, какой цвет у вашего имени.