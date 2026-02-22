Какие огурцы класть в "Оливье": Свежие, солёные или маринованные - советы хозяек

Советы по приготовлению салата. Какие в него класть огурцы.

Салат "Оливье" - традиционное блюдо на многих праздниках, нередко его подают и на 23 февраля, в мужской день. При этом хозяйки уже много лет спорят, какие огурцы добавлять в него.

Некоторые считают, что вкуснее салат будет с солёными, другие уверены, что лучше класть свежие, а некоторые вообще считают, что идеальный "Оливье" - только с маринованными огурчиками.

На канале "ЭКОНОМНЫЕ РЕЦЕПТЫ" рассказывают, как готовить салат по совету опытных хозяек.

Специалисты задали хозяйкам вопрос и получили ряд ответов, рассмотрим их.

Я предпочитаю солёные. Покупаю развесные или в пластмассовых банках. Я соленые люблю, чтобы ядреные такие, мама специально для оливье закрывает. Маринованные просто поесть. Соленые. Причём столько, чтобы салат солить не пришлось.

Большинство хозяек ответило, что вкуснее всего "Оливье" - с солёными или маринованными огурчиками. При этом степень солёности может быть разной, от сладковатых маринованных, до "ядрёных" кислых. Некоторые уверены, что солить салат не нужно, достаточно положить в него нужное количество солёных огурчиков.

Если вы часто готовите "Оливье", то должны знать, как можно почистить овощи для салата.

Есть и те, кто предпочитает свежие, но при этом не в чистом виде, а пополам с солёными, это даёт дополнительные вкусовые нотки известному салату.

Предпочитаю смешивать солёные и свежие, 50/50.

Также некоторые назвали вариант со свежим огурцом, отмечая, что готовят такой в тёплое время года, но никак не зимой.

Летний оливье: свежий огурец, отварной мороженный горошек. Зимний: горошек консервированный, а огурец хрумкий, маринованный.

Вывод

Готовить салат "Оливье" можно и с маринованным, и с солёным, и даже со свежим огурцом, но традиционным всё-таки считается вариант с солёными.

Ранее издание "Городовой" давало совет, как почистить яйца для салата хитрым способом.