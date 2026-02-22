Городовой / Полезное / Какие огурцы класть в "Оливье": Свежие, солёные или маринованные - советы хозяек
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие огурцы класть в "Оливье": Свежие, солёные или маринованные - советы хозяек

Опубликовано: 22 февраля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Какие огурцы класть в "Оливье": Свежие, солёные или маринованные - советы хозяек
Какие огурцы класть в "Оливье": Свежие, солёные или маринованные - советы хозяек
Городовой ру
Советы по приготовлению салата. Какие в него класть огурцы.

Салат "Оливье" - традиционное блюдо на многих праздниках, нередко его подают и на 23 февраля, в мужской день. При этом хозяйки уже много лет спорят, какие огурцы добавлять в него.

Некоторые считают, что вкуснее салат будет с солёными, другие уверены, что лучше класть свежие, а некоторые вообще считают, что идеальный "Оливье" - только с маринованными огурчиками.

На канале "ЭКОНОМНЫЕ РЕЦЕПТЫ" рассказывают, как готовить салат по совету опытных хозяек.

Специалисты задали хозяйкам вопрос и получили ряд ответов, рассмотрим их.

Я предпочитаю солёные. Покупаю развесные или в пластмассовых банках.

Я соленые люблю, чтобы ядреные такие, мама специально для оливье закрывает. Маринованные просто поесть.

Соленые. Причём столько, чтобы салат солить не пришлось.

Большинство хозяек ответило, что вкуснее всего "Оливье" - с солёными или маринованными огурчиками. При этом степень солёности может быть разной, от сладковатых маринованных, до "ядрёных" кислых. Некоторые уверены, что солить салат не нужно, достаточно положить в него нужное количество солёных огурчиков.

Если вы часто готовите "Оливье", то должны знать, как можно почистить овощи для салата.

Есть и те, кто предпочитает свежие, но при этом не в чистом виде, а пополам с солёными, это даёт дополнительные вкусовые нотки известному салату.

Предпочитаю смешивать солёные и свежие, 50/50.

Также некоторые назвали вариант со свежим огурцом, отмечая, что готовят такой в тёплое время года, но никак не зимой.

Летний оливье: свежий огурец, отварной мороженный горошек. Зимний: горошек консервированный, а огурец хрумкий, маринованный.

Вывод

Готовить салат "Оливье" можно и с маринованным, и с солёным, и даже со свежим огурцом, но традиционным всё-таки считается вариант с солёными.

Ранее издание "Городовой" давало совет, как почистить яйца для салата хитрым способом.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 2
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью