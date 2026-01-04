Городовой / Общество / Как быстро очистить вареные овощи и яйца: простой лайфхак для рождественских салатов
Как быстро очистить вареные овощи и яйца: простой лайфхак для рождественских салатов

Опубликовано: 4 января 2026 15:30
 Проверено редакцией
вареные овощи
Как быстро очистить вареные овощи и яйца: простой лайфхак для рождественских салатов
Фото: Городовой.ру

Больше не придется мучиться часами на кухне.

Когда перед праздниками нужно подготовить килограмм картошки, свёклы и яиц на оливье и селёдку под шубой, экономия времени — это уже не кулинарный совет, а необходимость. Вот короткая инструкция, как ускорить самый скучный этап готовки.

Картофель

Сразу после варки опустите картофель в ледяную воду на минуту. От резкого перепада температур кожура отойдёт сама — её можно снять рукой за секунду. Если картошка была хорошо промыта, можно перед варкой надрезать кожуру по кругу: после охлаждения она сойдёт ровной лентой.

Свёкла

Принцип тот же: сварили — сразу в ледяную воду на пару минут. Кожура легко счищается руками, без ножа и усилий.

Морковь

С морковью сложнее: у неё кожура держится крепче. Быстрый способ — чистить морковь заранее, в сыром виде, и варить уже почищенную. Тогда после варки ничего снимать не придётся.

Яйца

Есть два проверенных метода:

  1. Соль + лимонная кислота.
    Добавьте в воду 15 г соли и 5 г лимонной кислоты. После варки сразу погрузите яйца в ледяную воду — скорлупа слезет легче.

  2. Ложечка.
    Сваренные яйца переложите в холодную воду, снимите небольшой кусочек скорлупы и аккуратно заведите под неё чайную ложку. Прокручивайте её вокруг яйца — оно выйдет идеально гладким.

Быстро, просто и без мучений — как раз то, что нужно в разгар праздничной готовки.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
