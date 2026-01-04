Как быстро очистить вареные овощи и яйца: простой лайфхак для рождественских салатов

Когда перед праздниками нужно подготовить килограмм картошки, свёклы и яиц на оливье и селёдку под шубой, экономия времени — это уже не кулинарный совет, а необходимость. Вот короткая инструкция, как ускорить самый скучный этап готовки.
Картофель
Сразу после варки опустите картофель в ледяную воду на минуту. От резкого перепада температур кожура отойдёт сама — её можно снять рукой за секунду. Если картошка была хорошо промыта, можно перед варкой надрезать кожуру по кругу: после охлаждения она сойдёт ровной лентой.
Свёкла
Принцип тот же: сварили — сразу в ледяную воду на пару минут. Кожура легко счищается руками, без ножа и усилий.
Морковь
С морковью сложнее: у неё кожура держится крепче. Быстрый способ — чистить морковь заранее, в сыром виде, и варить уже почищенную. Тогда после варки ничего снимать не придётся.
Яйца
Есть два проверенных метода:
-
Соль + лимонная кислота.
Добавьте в воду 15 г соли и 5 г лимонной кислоты. После варки сразу погрузите яйца в ледяную воду — скорлупа слезет легче.
-
Ложечка.
Сваренные яйца переложите в холодную воду, снимите небольшой кусочек скорлупы и аккуратно заведите под неё чайную ложку. Прокручивайте её вокруг яйца — оно выйдет идеально гладким.
Быстро, просто и без мучений — как раз то, что нужно в разгар праздничной готовки.