Какой цвет у вашего имени? Удивительный код говорит о вас больше, чем гороскоп и натальная карта

Казалось бы, что может быть общего у вашего имени и, например, цвета синей глиняной чашки? Оказывается, самая прямая связь — и она не в эзотерике, а в нумерологии. Согласно одной популярной теории, каждая буква нашего имени имеет свою цифровую вибрацию, а она, в свою очередь, соответствует определённому цвету. И этот цвет, как утверждают поклонники практики, может многое рассказать о вашем характере и судьбе.

а, и, с, б, й, т, ы, в, к, у, ь, г, л, ф, э, д, м, х, ю, е, н, ц, я, ё, о, ч, ж, п, ш, з, р, щ.

Всё, что нужно — это сложить числа, соответствующие буквам вашего полного имени (по паспорту), и свести сумму к одной цифре. Например, Алла: А (1) + Л (4) + Л (4) + А (1) = 10; 1+0 = 1. Единица — и её цвет.

Вот ключ к расшифровке:

Красный (1) . Вы — прирождённый лидер, человек действия. Обладаете огромной внутренней силой, чтобы справляться с трудностями, как физическими, так и жизненными. Ваша энергия — прямая и мощная.

Оранжевый (2) . Ваша стихия — творчество. Вы эмоциональны, общительны, но подвержены перепадам настроения, как художник, зависящий от вдохновения. Вас ценят за тепло и нестандартный взгляд на мир.

Жёлтый (3) . Вы — практик и стратег. Прежде чем что-то сделать, у вас всегда есть чёткий план. Ваш ум ясен, а целеустремлённость помогает достигать самых амбициозных целей.

Зелёный (4) или Розовый (8) . Вы — всеобщий любимец. Ваша врождённая доброта, отзывчивость и умение поддерживать гармонию притягивают людей. Одиночество — не ваш удел.

Голубой (5) . Ваш дом — мир знаний. Вы эрудит, вас тянет к науке и глубоким дискуссиям. Вам комфортно в кругу таких же умных и интересных людей, с которыми можно учиться и познавать мир.

Синий (6) . Ваш главный инструмент — интуиция. Она развита настолько, что помогает вам обходить проблемы стороной и интуитивно находить верные пути к успеху.

Фиолетовый (7) или Золотой (9). Вы — прирождённый наставник. Глубокое духовное развитие даёт вам мудрость, которой вы щедро делитесь с другими. Из вас получается прекрасный учитель и советчик.

Этот простой расчёт — не диагноз, а увлекательный способ взглянуть на себя с новой стороны. Возможно, вы удивитесь, насколько точно «ваш» цвет описывает вашу сущность. Почему бы не проверить?