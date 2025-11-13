Его называли «Смрадный буян»: почему этот петербургский остров прославился вонью

Городское место с «душком» скрывает очень неоднозначную историю.

Санкт-Петербург, город на воде, насчитывает более тридцати островов, каждый из которых обладает своей неповторимой историей.

Среди них есть как общеизвестные гиганты — Петроградский, Васильевский, так и более камерные, словно спрятанные от глаз большинства жителей и гостей города.

Гутуевский остров — один из таких, место, где переплелись слава морских побед, промышленные ароматы и современная портовая жизнь.

Петербургский остров с запахом прошлого: история Гутуевского

Расположенный между Финским заливом, Морским каналом и рекой Екатерингофкой, этот остров сменил множество имен. От Малого Галтеева острова в средние века до Кустарникового, Приморского, Круглого, Незаселённого и даже острова Святой Екатерины.

В конце XVIII века остров обрел свое нынешнее название в честь Конона Гутуева, олонецкого купца и владельца пивоваренного завода.

Легенды гласят, что именно здесь, у северной оконечности острова, в мае 1703 года, произошло одно из первых значимых морских сражений Северной войны.

Солдаты Преображенского и Семеновского полков, используя гребные суда, захватили два шведских корабля — «Гедан» и «Астрильд». В честь этого события на противоположном берегу Екатерингофки установлен памятный знак.

Тайны Гутуевского: как смрадный остров стал сердцем портовой жизни

Однако прошлое острова не было столь романтичным. До того, как стать пристанищем моряков, Гутуевский остров служил «дачным местом». Но эта идиллия была разрушена появлением «Сельдяного буяна» в XVIII веке.

Ежегодно сюда доставляли около ста тысяч бочек сельди. Бракованная продукция, накапливаясь в огромные кучи, распространяла удушливое зловоние, особенно в жаркую погоду.

К этому «аромату» примешивались отходы крупнейшей в городе скотобойни, куда также свозили излишки. Неудивительно, что дачников «сдуло» с острова всего за пару веков.

На окраине столицы Российской Империи располагалась и городская свалка. В середине XIX века добавились новые «запахи» — ткацко-суконные фабрики, бумагопрядильная мануфактура, красильные и костеобжигательные заводы.

Остров, который помнит всё: от первой морской победы до современных реалий

Но, как оказалось, главное предназначение острова — не дачная местность и не заводской квартал, а морской порт. Помимо него, здесь обосновались разнообразные морские и речные организации, а также учебные заведения.

На Межевом канале располагалось среднетехническое училище, чьих студентов называли «лягушатниками», а на Двинской улице — Школа морского обучения, готовившая «шмонек» или «шмони».

Сегодня на острове находится Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова.

Студенты и учащиеся посещали Дворец культуры моряков — ныне заброшенное здание, где конструктивизм смешивается со сталинским ампиром.

Построенное в 1933 году, оно сильно пострадало во время Великой Отечественной войны, но в 1959 году было восстановлено.

За фасадами портовой жизни: раскрываем историю Гутуевского острова

В советское время Ленинградский торговый порт считался «окном в Европу». На Двинской улице находился знаменитый валютный «Альбатрос», где моряки загранплавания могли приобрести дефицитные товары.

Рядом с ним, естественно, кучковались фарцовщики. Сегодня морских пейзажей на Гутуевском острове не увидеть — их закрывает «Большой порт Санкт-Петербург».

Спокойствие Финского залива можно наблюдать с соседнего Канонерского острова. Однако на Гутуевском острове сохранилась уникальная по красоте промышленная архитектура.

В XIX веке здесь был построен казенный спиртоочистительный завод, работающий и по сей день. С 1930-х годов его деятельность изменилась благодаря академику Сергею Лебедеву, основоположнику промышленности синтетического каучука.

Гутуевский остров: забытые названия, великие открытия и промышленные тайны

В историческом центре острова можно увидеть красивейшие здания бывшей таможни и пакгаузов.

Рядом находится памятник, посвященный трагическому «Таллинскому переходу» — эвакуации кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года, когда погибли 62 судна.

Остров помнит и более недавнюю трагедию: летом 2002 года на Двинской улице обрушилось 9-этажное общежитие, построенное в 1971 году. На его месте теперь возвышается ЖК «Панорамы залива».

Главной доминантой острова остается Богоявленский храм, построенный в конце XIX века. В советское время он был закрыт, но в 1990-х годах возвращен верующим.

Сквозь века и запахи: трансформация Гутуевского острова

Сегодня на Гутуевский остров ведут два моста, один из которых — Екатерингофский —некогда был разводным. Его неиспользуемый павильон служит напоминанием о прошлом.

«Шмонек» и «лягушатников», как и валютного «Альбатроса» и ДК моряков, давно нет. К счастью, исчезли и специфические запахи.

Остров превратился в обычный жилой район Санкт-Петербурга, хранящий в своей глубине частичку морской романтики, но уже без прежнего смрада.