Скульптуры, которые смеются: где в Петербурге спрятан бравый солдат

Район Купчино (часть Фрунзенского района), который петербуржцы часто ассоциируют с типовой застройкой, начавшейся в 1964 году, таит в себе куда больше исторических и культурных слоев, чем кажется на первый взгляд.

До начала массового панельного строительства здесь располагалась деревня, пережившая тяжелые испытания Великой Отечественной войны.

Этот район — своеобразный музей под открытым небом, где соседствуют военные реликвии, международная символика и произведения народного творчества.

Все помнят строки из песни Billy's Band:

"Купчино — столица мира".

Однако, далеко не все понимают, почему именно.

А посмотреть там есть на что.

Эхо войны: ДОТ и парки памяти

Военное наследие занимает особое место в истории Купчина. Когда линия фронта подошла всего в 10 километрах от деревни, жителей эвакуировали, а территорию заняли войска. С тех пор сохранился один из оборонительных точек — ДОТ.

К одному из Дней Победы это суровое сооружение было “украшено и расписано”, превратившись в живой мемориал. Местоположение: двор между проспектом Славы и Белградской улицей.

В Парке Интернационалистов, названном так в 1988 году, когда тема Афганской войны стала предметом публичного обсуждения, увековечена память о другом конфликте.

Здесь установлен памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане в период 1979–1989 годов. Композиция поражает своей драматичностью:

“две глыбы, как два ангельских крыла, два солдата, один из которых — смертельно раненный, а впереди — мать, которая не дождалась сына”.

Здесь же увековечены и бойцы войск специального назначения России — от ФСБ до ФСИН, запечатленные “на обломках самолета” в группе суровых мужчин.

География братства: Димитров и побратимы

Купчино можно назвать районом международной дружбы, поскольку почти все его улицы названы в честь столиц стран советского блока и городов-побратимов, например, Турку.

Ярким свидетельством этой связи является памятник Георгию Димитрову — главному болгарскому коммунисту, в честь которого в Софии был возведен мавзолей (ныне снесенный).

“Наш памятник Димитрову тоже довольно пышный: отдельная стела и задник с гербом города София”.

Он расположен на перекрестке улиц Купчинской и Димитрова.

Уникальная скульптура: смех бравого солдата

На Балканской площади в 2003 году, в день 120-летия Ярослава Гашека, был открыт единственный в Петербурге памятник зарубежному литературному персонажу — бравому солдату Швейку.

Скульптор Альберт Чаркин, создавший ранее Остапа Бендера, выполнил Швейка в натуральную величину — около 160 сантиметров. Эта скульптура — одна из самых комичных в городе. Швейк у Чаркина получился карикатурным:

“с пухлыми щеками, веселыми глазами и кружкой за спиной”.

Изначально он стоял у метро, но позже был перенесен в арку ТРК.

Сказки из металла и сад, который не должен был расти

Не менее интересным местом является «Дворик Кузнеца» на улице Димитрова, 20 корпус 2. Здесь, “в глубине двора”, живет настоящая сказка, созданная умелым местным кузнецом.

Прохожих встречают “железные цветы и деревья, а скамейки и двери парадных обвивает стальная лоза”. Это — чистое народное искусство, рожденное фантазией одного человека.

Совсем иная история у Яблоневого сада, расположенного у перекрестка Белградской улицы и улицы Турку.

Этот уникальный зеленый массив был посажен еще в 1950-е годы на территории бывшего совхоза “Ударник”, когда о Купчине как о жилом районе еще не говорили.

Целью было “опробовать новую уникальную технологию выращивания яблонь на болотистых невских почвах”. Сад сохранился до наших дней, а одна из яблонь даже стала неофициальным символом района.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.