50 000 человек искали работу: самое страшное место Петербурга, где продавали крепостных

Расположенный в живописном районе Коломны, Никольский рынок на протяжении веков был центром жизни, скрывая множество загадок.

Пространство Никольских рядов в Петербурге — это не просто архитектурный ансамбль, а слоистая история города, где переплетаются торговля, социальные драмы и титанические усилия реставраторов.

Архитектурная тайна и удачное расположение

Одной из главных интриг, окружающих двухэтажное здание в стиле классицизма, остается вопрос об авторстве проекта.

Некоторые историки приписывают его Г.Х. Паульсену, но более распространенной считается версия о том, что неизвестный архитектор работал на основе проектов знаменитого Дж. Кваренги, применив наработки, использованные при строительстве Литовского рынка.

Местоположение комплекса было выбрано идеально — близость Екатерининского (теперь канал Грибоедова) и Крюкова каналов гарантировала постоянный поток торговли.

Внутреннее устройство отличалось логикой: на первом этаже — торговые секции с выходом во двор и отдельными лестницами на второй этаж, где располагались конторы и склады.

Пепел и новое имя: XVIII—XIX век

История Никольского рынка берет отсчет с 1787 года, когда купцы Коломны, активно застраивавшие набережные доходными домами, выступили с инициативой о строительстве.

Хотя их первоначальный проект был отклонен, в итоге было построено двухэтажное торговое здание с секциями, разделенными капитальными стенами.

Финансируемый самими купцами, рынок был возведен всего за один год и получил громкое имя «Очаковский» — в честь триумфальной победы войск А.В. Суворова в крепости Очаков.

Однако это название просуществовало недолго — в 1825 году здание постигло бедствие. После того как рынок сгорел, его восстановили, и он получил свое ставшее каноническим имя — Никольский рынок, в честь соседнего Никольского Морского собора.

До середины XIX века “железные ряды” на его территории специализировались на скобяных изделиях, а двор украшала деревянная часовня в честь Николая I, согласно плану 1828 года.

Биржа труда: от крепостных до “Обжорного ряда”

Слава Никольского рынка шла не только от продажи мяса, рыбы и гончарных изделий. Неподалеку располагалась неофициальная биржа труда, ставшая местом отчаяния и надежды.

До отмены крепостного права здесь, на пересечении Садовой площади и набережной канала Грибоедова, шло место, где продавали крепостных. Позже эта площадь стала притягивать и вольнонаемных рабочих.

На эту биржу стекались тысячи людей, ищущих любую работу. Чернорабочим было сложнее всего:

“Они часто приходили сюда в течение нескольких месяцев без успеха”.

Плотники и каменщики, в свою очередь, были всегда востребованы из-за постоянного городского строительства. Современники свидетельствовали, что в летний сезон на этой бирже можно было увидеть до 50 тысяч человек.

Для самых бедных, пришедших в поисках работы, на рынке появился «Обжорный ряд». Здесь обед стоил всего 5 копеек — сумма, эквивалентная “до 1/8 дневного заработка рабочего”.

Эта минимальная плата обеспечивала владельцам лавок доход до 10 рублей в день.

Упадок и катастрофическое разрушение

С конца XIX века здание переживало перестройки — появлялись третий и мансардный этажи. Рынок функционировал до революции, но в 20-е годы XX века его стали рассматривать как “очаг спекуляции”.

К 30-м годам рынок уступил место производству — здесь разместились предприятия «Металлштамп» и «Эмальпосуда». Новые владельцы пренебрегли состоянием памятника:

“Входы и подвалы были заложены кирпичом, проложены коммуникационные сети, что нарушило естественную вентиляцию и привело к разрушению кирпичных стен”.

После войны рынок перешел к «Металлопосуде».

За последующие шестьдесят лет ущерб оказался колоссальным: конструкции были изношены на 100%, а в подвале обнаружили “две 15-тонные емкости с мазутом и стеклянные канистры с концентрированной кислотой”.

Реставрационный подвиг XXI века

Хотя в 1962 году здание взяли под охрану государства, средств на его восстановление не хватало десятилетиями. В 90-е годы предприятия съехали, а комплекс был признан аварийным.

Только в 2007 году начались работы по реконструкции. Реставраторы обнаружили под слоями времени уникальные артефакты: колодец XVIII века, фрески, голландские трубки и бутылки петровского времени.

В 2010 году «Никольские ряды» вошли в перечень особо охраняемых объектов.

Проект, реализованный архитектурным бюро «Литейная часть — 91» Рафаэля Даянова, длился восемь лет. Главной проблемой было то, что “более 70% здания было в аварийном состоянии”.

Реставраторам удалось сохранить фасады в их первоначальном охристо-желтом оттенке, восстановить колонны и обеспечить качественную гидроизоляцию.

Новая жизнь исторического пространства

Реставрация была завершена, и в 2020 году комплекс открылся уже в новом качестве — современного общественного пространства с гостиницей и ресторанным комплексом.

Внутренний двор, площадь которого составляет около 7000 квадратных метров, стал центром притяжения.

Летом здесь проводятся фестивали — например, «Семья Music Fest» и кулинарное шоу «Да, шеф!» с Константином Ивлевым.

Зимой же двор преображается в рождественский базар с катком и каруселью.

Историческое здание, пережившее пожары и промышленное забвение, вернуло себе роль центра притяжения, став декорацией и для кинематографа — здесь снимали такие ленты, как «Кортик» (1954) и «Роль» (2013).

