Пятилетний ремонтный марафон в метро Петербурга: какие станции закроют после «Озерков»

Жителям Санкт-Петербурга сообщили перечень станций метро, которые временно прекратят работу для проведения ремонта в период с 2026 по 2030 год.

Масштабные перемены ожидают метро Санкт-Петербурга в период с 2026 по 2030 год. Запланированы ремонтные работы и обновление инфраструктуры сразу на нескольких станциях, среди которых будут как капитальные ремонты, так и полная реконструкция.

Разработчики стремятся распределить работы по этапам, чтобы снизить неудобства для пассажиров.

Как сообщает Neva.Today, начальник городской подземки Евгений Козин рассказал, что в 2026 году ненадолго прекратит работу только станция «Озерки».

Изначально планировалось, что эта станция будет закрыта годом ранее, однако сроки перенесли.

Ранее сообщения о планах закрыть «Озерки» в 2025 году подтверждал и Смольный, но позднее сроки скорректировали.

На сегодняшний день две станции уже закрыты для пассажиров — «Фрунзенская» и «Парк Победы». На месте старого вестибюля «Фрунзенской», построенного в 1961 году, уже ведутся подготовительные работы к возведению нового здания.

Как отмечают в метрополитене, здесь появится пятиэтажное сооружение, в котором разместят вход в метро и объединённый диспетчерский пункт.

Станция «Фрунзенская» откроет двери пассажирам ориентировочно в 2027 году, однако полное завершение всех работ планируют только к 2029 году.

«Парк Победы», также ранее закрытый для посещения, будет вновь доступен примерно в те же сроки.

В 2027 году ремонт затронет и красную линию. Капитальные работы пройдут на станции «Гражданский проспект» и во втором вестибюле станции «Площадь Восстания», который обеспечивает выход к Московскому вокзалу.

Строители планируют полностью обновить наклонные ходы и эскалаторы как на «Гражданском проспекте». Главной причиной обязательного закрытия станций называют сложность замены армоцементных конструкций и старых подъемных механизмов.

Финансирование капитального ремонта оценивается так:

1,8 миллиарда рублей — «Гражданский проспект»

1,2 миллиарда рублей — вестибюль «Площади Восстания-2»

«Площадь Восстания-2» обещают открыть вновь в 2028 году, а завершение работ на «Гражданском проспекте» запланировано к 2029 году. Следом, в 2028 году проектная программа предусматривает частичное закрытие для реконструкции «Электросилы».

Станцию ждут масштабные преобразования, рассчитанные на 2028-2030 годы и предполагающие вложения в размере 3,6 миллиарда рублей.

В те же годы модернизация пройдет на двух объектах красной ветки. Капитальный ремонт первого вестибюля станции «Площадь Ленина» оценён в 1,325 миллиарда рублей с завершением работ к 2030 году.

Вестибюль и наклонный ход на «Нарвской» подвергнутся полной реконструкции, а число эскалаторов увеличат, на что будет выделено 4,1 миллиарда рублей.