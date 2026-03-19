Первые вестники весны: пигалицы‑чибисы возвращаются в Петербург и Ленобласть

Птицу легко узнать издалека по контрастно-белому оперению и длинным ногам.

В Санкт‑Петербург и Ленинградскую область возвращаются одни из первых «вестников весны» — птицы пигалицы, которых чаще всего называют чибисами. Об этом рассказал в своем блоге «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.

Чибис — относительно крупный кулик, немного меньше вороны. Его сразу можно узнать по контрастно‑белому оперению и длинным ногам.

Вблизи заметен зеленоватый металлический блеск перьев и характерный хохолок, который весной становится заметно длиннее. Второе название птицы связано с её громким криком, напоминающим фразы «чьи вы».

Появление чибисов в середине марта обычно означает начало ранней весны. Зимуют эти птицы в Западной Европе, главным образом во Франции и Италии.

Часть пернатых на время отдыхает в регионе, продолжая путь на север, однако некоторые останутся в черте Петербурга, чтобы выводить потомство, в том числе на открытых территориях вдоль автодорог.