Первые вестники весны: пигалицы‑чибисы возвращаются в Петербург и Ленобласть
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Первые вестники весны: пигалицы‑чибисы возвращаются в Петербург и Ленобласть

Опубликовано: 19 марта 2026 16:00
 Проверено редакцией
Городовой ру
Птицу легко узнать издалека по контрастно-белому оперению и длинным ногам.

В Санкт‑Петербург и Ленинградскую область возвращаются одни из первых «вестников весны» — птицы пигалицы, которых чаще всего называют чибисами. Об этом рассказал в своем блоге «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.

Чибис — относительно крупный кулик, немного меньше вороны. Его сразу можно узнать по контрастно‑белому оперению и длинным ногам.

Вблизи заметен зеленоватый металлический блеск перьев и характерный хохолок, который весной становится заметно длиннее. Второе название птицы связано с её громким криком, напоминающим фразы «чьи вы».

Появление чибисов в середине марта обычно означает начало ранней весны. Зимуют эти птицы в Западной Европе, главным образом во Франции и Италии.

Часть пернатых на время отдыхает в регионе, продолжая путь на север, однако некоторые останутся в черте Петербурга, чтобы выводить потомство, в том числе на открытых территориях вдоль автодорог.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью