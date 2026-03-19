Какое количество островов насчитывается в Санкт-Петербурге?

Точное количество островов в Санкт-Петербурге — сложный вопрос, так как их число менялось на протяжении истории города из-за природных процессов и человеческой деятельности. По разным оценкам, в настоящее время в черте города насчитывается от 33 до 42 островов с официальными названиями, не считая объектов Кронштадтского архипелага. Общая площадь островов составляет около 80 км² (6% от общей площади города).

Почему число островов меняется

Острова Санкт-Петербурга делятся на две группы:

Естественные — образованы рукавами Невы (например, Васильевский, Петроградский, Крестовский).

Искусственные — появились в результате прокладки каналов и изменения русел рек (например, Новая Голландия, Безымянный).

Количество искусственных островов непостоянно: одни исчезают из-за засыпки протоков, другие появляются при создании новых каналов. Например, в XVIII веке активное строительство каналов увеличило число островов, но позже многие из них засыпали. К началу XIX века на карте насчитывался 101 остров, но в дальнейшем их количество сократилось.

Некоторые известные острова

Безымянный остров — самый большой в городе. Его площадь превышает 16 км². Он включает в себя территории Адмиралтейского и Центрального районов и ограничен Невой, Обводным каналом, рекой Монастыркой, Екатерингофкой и Фонтанкой.

Заячий остров — колыбель Санкт-Петербурга. Именно здесь 27 мая 1703 года была заложена Петропавловская крепость — первый объект города. На острове расположены Петропавловский собор, казематы Трубецкого бастиона и другие исторические объекты.

Васильевский остров — один из самых известных. По Генеральному плану 1712 года он должен был стать центром города. Здесь находятся Кунсткамера, здание Двенадцати коллегий, Меншиковский дворец и другие знаковые здания.

Новая Голландия — искусственный остров треугольной формы, созданный в начале XVIII века для нужд судостроения. Сегодня это популярное общественное пространство с музеями, ресторанами и арт-пространствами.

Крестовский остров известен стадионом «Газпром Арена», парком «Диво-остров» и Приморским парком Победы. По легенде, название острова связано с тем, что до основания Петербурга здесь был обнаружен крест.

Елагин остров — парк имени Кирова с дворцом, аллеями и лодочными станциями. В XVIII веке остров называли «Мишиным» из-за водившихся здесь медведей.

