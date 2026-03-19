Паутина на антуриуме: как отличить прожорливого клеща об безобидных паучков — 3 признака

Начинающие цветоводы часто пугаются, заметив паутину на только что купленном или полученном в подарок антуриуме. Опытный цветовод объясняет: не спешите паниковать. Вполне возможно, что это не опасный паутинный клещ, а обычный паук, который поселился у основания стебля или в горшке. Пауки — хищники, они не вредят растению.
Чтобы убедиться, что растение в безопасности, внимательно осмотрите листья. Признаки паутинного клеща:
- мучнистый налёт с нижней стороны листа;
- светлые мелкие пятна на верхней стороне — места прокусов;
- сама паутина обычно тонкая и опутывает листья.
Если листья антуриума остаются глянцевыми, зелёными и без пятен — скорее всего, это просто паук, уверяет эксперт портала о садоводстве greeninfo. В любом случае первым делом устройте растению тёплый душ, тщательно промыв листья с обеих сторон. Это смоет и возможных вредителей, и пыль.
Даже если клеща нет, после магазина антуриуму нужны хорошие условия, чтобы он окреп. Тогда его листья станут плотными, и вредителям будет сложнее их прокусить. А вот пересаживать сразу после покупки не обязательно — растение должно сначала адаптироваться.
Советы по уходу за антуриумом:
- Яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи вызывают ожоги.
- Полив умеренный, после подсыхания верхнего слоя почвы. Застой воды у корней губителен.
- Влажность воздуха: высокая. Регулярно опрыскивайте листья, но не сами цветы или поставьте рядом увлажнитель.
- Температура комнатная, без сквозняков и резких перепадов.
- Пересаживают антуриум не раньше чем через 2–3 недели после покупки, в горшок по размеру корневой системы в специальный грунт для ароидных.
- Подкармливают растение через месяц после покупки, удобрениями для цветущих растений, в половинной дозе.
- При появлении пыли листья протирают.
