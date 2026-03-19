Городовой / Полезное / Паутина на антуриуме: как отличить прожорливого клеща об безобидных паучков — 3 признака
Паутина на антуриуме: как отличить прожорливого клеща об безобидных паучков — 3 признака

Опубликовано: 19 марта 2026 17:37
 Проверено редакцией
Что делать, если заметили паутину на "мужском счастье"

Начинающие цветоводы часто пугаются, заметив паутину на только что купленном или полученном в подарок антуриуме. Опытный цветовод объясняет: не спешите паниковать. Вполне возможно, что это не опасный паутинный клещ, а обычный паук, который поселился у основания стебля или в горшке. Пауки — хищники, они не вредят растению.

Чтобы убедиться, что растение в безопасности, внимательно осмотрите листья. Признаки паутинного клеща:

  • мучнистый налёт с нижней стороны листа;
  • светлые мелкие пятна на верхней стороне — места прокусов;
  • сама паутина обычно тонкая и опутывает листья.

Если листья антуриума остаются глянцевыми, зелёными и без пятен — скорее всего, это просто паук, уверяет эксперт портала о садоводстве greeninfo. В любом случае первым делом устройте растению тёплый душ, тщательно промыв листья с обеих сторон. Это смоет и возможных вредителей, и пыль.

Даже если клеща нет, после магазина антуриуму нужны хорошие условия, чтобы он окреп. Тогда его листья станут плотными, и вредителям будет сложнее их прокусить. А вот пересаживать сразу после покупки не обязательно — растение должно сначала адаптироваться.

Советы по уходу за антуриумом:

  • Яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи вызывают ожоги.
  • Полив умеренный, после подсыхания верхнего слоя почвы. Застой воды у корней губителен.
  • Влажность воздуха: высокая. Регулярно опрыскивайте листья, но не сами цветы или поставьте рядом увлажнитель.
  • Температура комнатная, без сквозняков и резких перепадов.
  • Пересаживают антуриум не раньше чем через 2–3 недели после покупки, в горшок по размеру корневой системы в специальный грунт для ароидных.
  • Подкармливают растение через месяц после покупки, удобрениями для цветущих растений, в половинной дозе.
  • При появлении пыли листья протирают.

Ранее Городовой рассказал, какая подкормка нужна фиалке весной.

Алина Владимирова
