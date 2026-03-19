Не теряйте март: что срочно сеять в теплице прямо сейчас, чтобы получить урожай раньше всех
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Облачно с осадками: когда в Петербург вернется тепло Город
Выбирайте дворники на теплый сезон с умом: чем отличаются каркасные, гибридные и бескаркасные Полезное
Забудьте про Сочи и Анапу: тихий и чистый курорт в Краснодарском крае, о котором мало кто знает – песчаные пляжи и теплое море Полезное
Фирменный рулет из лаваша, который исчезает со стола за минуты: проще не бывает Полезное
Матч с Мали в Петербурге: футбол по‑африкански стоимостью 500 рублей Город
Не теряйте март: что срочно сеять в теплице прямо сейчас, чтобы получить урожай раньше всех

Опубликовано: 19 марта 2026 17:21
 Проверено редакцией
Уже в марте теплица превращается в идеальное место для ранних посевов.

В марте солнце быстро прогревает воздух, и даже при холоде снаружи внутри создаются подходящие условия для роста. Списком подходящих для высадки культур поделилась автор Дзен-канала "Антонов сад — дача и огород".

Что сеять в первую очередь

Лучший выбор — скороспелые и холодостойкие культуры:

  • Редис — ранние сорта, посев каждые 2-3 недели для постоянного урожая

  • Зелень — салаты, руккола, шпинат, кресс, горчица

  • Укроп и петрушка — семена лучше замочить для быстрых всходов

  • Лук — батун, шалот, шнитт

Зелень можно срезать уже через 2-3 недели после появления всходов.

Что ещё можно посадить

  • раннюю морковь (лучше короткоплодные сорта)

  • рассаду капусты

  • однолетние цветы

Важно: теплолюбивые культуры (томаты, перцы, бахчевые) высаживают только в отапливаемых теплицах.

Подготовка грядок

Перед посевом почву нужно обогатить: добавить перегной или компост, перекопать и разровнять. Чтобы ускорить прогрев, грядки проливают горячей водой и накрывают плёнкой.

Ранее мы писали о растворе, который уничтожает траву с концами.

Автор:
Александр Асташкин
