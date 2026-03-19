Не теряйте март: что срочно сеять в теплице прямо сейчас, чтобы получить урожай раньше всех

В марте солнце быстро прогревает воздух, и даже при холоде снаружи внутри создаются подходящие условия для роста. Списком подходящих для высадки культур поделилась автор Дзен-канала "Антонов сад — дача и огород".
Что сеять в первую очередь
Лучший выбор — скороспелые и холодостойкие культуры:
-
Редис — ранние сорта, посев каждые 2-3 недели для постоянного урожая
-
Зелень — салаты, руккола, шпинат, кресс, горчица
-
Укроп и петрушка — семена лучше замочить для быстрых всходов
-
Лук — батун, шалот, шнитт
Зелень можно срезать уже через 2-3 недели после появления всходов.
Что ещё можно посадить
-
раннюю морковь (лучше короткоплодные сорта)
-
рассаду капусты
-
однолетние цветы
Важно: теплолюбивые культуры (томаты, перцы, бахчевые) высаживают только в отапливаемых теплицах.
Подготовка грядок
Перед посевом почву нужно обогатить: добавить перегной или компост, перекопать и разровнять. Чтобы ускорить прогрев, грядки проливают горячей водой и накрывают плёнкой.
