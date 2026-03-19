После схода снега бегу в лес – собираю "черное золото" для огорода: делаем отменный перегной из 1 ингредиента

Бесплатный листовой перегной своими руками

Каждый дачник знает, что богатый урожай начинается с качественной почвы. Настоящее "черное золото" для огорода можно найти абсолютно бесплатно.

Речь идет о листовом перегное. Это органическое удобрение улучшает структуру почвы и питает растения без химии. Кроме того, приготовить его самостоятельно гораздо проще, чем кажется.

Собираем листья в марте

Сразу после таяния снега молодая трава еще не начала расти, а прошлогодняя листва лежит плотным слоем. За зиму она уже успела частично перепреть, что ускорит дальнейшее приготовление удобрения.

Остается только взять мешок, грабли и собрать готовый природный материал, сообщает "Маленький сад на краю Вселенной".

Какие листья подходят

Листья березы или липы разлагаются быстрее всего и дают питательную структуру. Не рекомендуется использовать листву плодовых деревьев (например, яблони или вишни), так как на ней часто сохраняются возбудители болезней. Также долго разлагаются листья дуба, каштана, грецкого ореха и рябины.

Простой способ приготовления перегноя

Для этого нам понадобятся плотные полиэтиленовые мешки для мусора объемом до 50 л или пластиковая бочка. Листья плотно набиваем в мешки и добавляем немного мочевины. Затем в каждый мешок заливаем 5 литров воды, крепко завязываем и убираем в темное место до осени.

Главный секрет метода

Особенность листового перегноя в том, что для разложения не нужен кислород. В закрытой и влажной среде активно работают особые грибы, которые и превращают листву в питательную массу.

Когда удобрение будет готово

К осени можно проверить состояние листвы. Перед наступлением заморозков содержимое нескольких мешков можно пересыпать в один для уплотнения. Уже к следующей весне получится несколько ведер качественного перегноя.

Это универсальное удобрение подходит для выращивания рассады, добавления в лунки при посадке или для подкормки комнатных цветов. Кроме того, такие листья можно использовать как мульчу для грядок.

