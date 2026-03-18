Какие приметы укажут на сроки посадки картофеля - Лунный календарь больше не нужен: урожайность взлетит до небес

В прошлом русские люди особое внимание уделяли приметам, что помогало им подобрать точные сроки для посева, высадки культур и сбора урожая. Свои знания они передавали другим поколениям, благодаря чему информация дошла до наших времен.
Современные садоводы редко пользуются приметами при посадках, что является ошибкой. Не стоит полагаться на прогнозы погоды, информацию, указанную на упаковке с семенами. Точнее народных примет уже ничего не появится. Особенно нужно прислушиваться к опыту наших предков при высадке картофеля, так как правильные действия позволят увеличить урожай.
Народные приметы для картофеля:
- Зацвела бузина и черемуха – пора высаживать картофель.
- На березах появились листья размером с монетку – идеальное время для работ.
- На улице наблюдается кукование кукушки – можно начинать.
- Цветение одуванчиков также указывает на благоприятный период.
- Для получения хорошего урожая нужно выбирать ясную погоду с небольшим количеством облаков.
Когда нельзя высаживать картофель:
- Запрещено проводить работы на Вербной неделе.
- Лучше отложить высадку, если на улице наблюдается пасмурная или облачная погода.
- Не стоит заниматься работами в субботу или среду – это приведет к плохому хранению урожая.
Также наши предки проверяли температуру почвы перед посадкой. Если при сжатии земляной ком рассыпается, то это говорит об идеальной температуре в +10 градусов, сообщает сайт "Огород.ру".
Ранее портал «Городовой» рассказал, в какие дни нужно высаживать томаты.