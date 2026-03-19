«Подорожник» не боится блэкаута: карта работает даже при отключении интернета

Карта «Подорожник» в Санкт-Петербурге добавлена в «белый список» Минцифры. Теперь даже при снижении скорости мобильного интернета в городе личный кабинет останется полностью доступным, а оплата проезда не пострадает.
Пополнение баланса и проверка средств на карте будут работать без каких-либо ограничений, сообщили в пресс-службе Комтранса.
Что такое «белый список»
Это перечень сайтов и приложений, которые функционируют во время ограничений скорости интернета.
В него включены соцсети, госуслуги, маркетплейсы и ключевые сервисы вроде «ВКонтакте», «Одноклассников», «Госуслуг», «Почты России», РЖД, платежной системы «Мир», навигатора 2ГИС, Ozon, Wildberries, Avito и других.
Список регулярно расширяется, и теперь там есть петербургский проездной.
Полезные советы
В городе доступно свыше тысячи бесплатных Wi-Fi-точек — ближайшую можно найти на интерактивной карте. Если связь пропадёт, рекомендуется иметь наличные, номера близких в телефоне и офлайн-карты для ориентирования.