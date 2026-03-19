«Подорожник» не боится блэкаута: карта работает даже при отключении интернета
Запечённая картошка с чесноком и сыром: так просто, а вкус как в ресторане Полезное
Дешевле Таиланда и красивее Мальдив: бирюзовая вода и чистые пляжи – россиянам открыли райский остров – влюбляет с первого взгляда Полезное
Готовлю эту намазку из яиц почти каждую неделю: и на завтрак, и как закуску Полезное
Народные приметы на 22 марта - день "Сороки": что укажет на холодное и дождливое лето в 2026 году Полезное
Поликарбонат для теплицы – на свалку: делаем переносной парник из бюджетного материала – радость не знает предела Полезное
«Подорожник» не боится блэкаута: карта работает даже при отключении интернета

Опубликовано: 19 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Петербургская карта «Подорожник» теперь входит в «белый список».

Карта «Подорожник» в Санкт-Петербурге добавлена в «белый список» Минцифры. Теперь даже при снижении скорости мобильного интернета в городе личный кабинет останется полностью доступным, а оплата проезда не пострадает.

Пополнение баланса и проверка средств на карте будут работать без каких-либо ограничений, сообщили в пресс-службе Комтранса.

Что такое «белый список»

Это перечень сайтов и приложений, которые функционируют во время ограничений скорости интернета.

В него включены соцсети, госуслуги, маркетплейсы и ключевые сервисы вроде «ВКонтакте», «Одноклассников», «Госуслуг», «Почты России», РЖД, платежной системы «Мир», навигатора 2ГИС, Ozon, Wildberries, Avito и других.

Список регулярно расширяется, и теперь там есть петербургский проездной.

Полезные советы

В городе доступно свыше тысячи бесплатных Wi-Fi-точек — ближайшую можно найти на интерактивной карте. Если связь пропадёт, рекомендуется иметь наличные, номера близких в телефоне и офлайн-карты для ориентирования.

Юлия Аликова
