Лью 1 л под корень – и чахлый замиокулькас станет королем: выпустит ворох листьев – сочных и блестящих
Лью 1 л под корень – и чахлый замиокулькас станет королем: выпустит ворох листьев – сочных и блестящих

Опубликовано: 4 мая 2026 19:15
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
legion-media
Чем подкормить замиокулькас

Замиокулькас, происходящий из тропических регионов, в условиях домашнего содержания цветет крайне редко. В связи с этим существует поверье, что его цветение является предвестником большой удачи. Агроном Ксения Давыдова предложила эффективный метод для стимуляции активного роста замиокулькаса.

Для приготовления высокоэффективного удобрения, которое будет способствовать формированию новых побегов, рекомендуется использовать следующую комбинацию ингредиентов:

  • 1 литр воды;
  • 1 столовая ложка порошка древесного угля;
  • 1 столовая ложка 9% уксуса.

Полученному раствору необходимо дать настояться в течение 1-2 часов и полить растение под корень.

Такую подкормку можно применять один раз в 2-3 недели, чередуя ее с азотными удобрениями. Соблюдение этих рекомендаций превратит даже чахлый замиокулькас в настоящего короля.

Ранее мы рассказали, чем подкормить "лысеющую" герань.

