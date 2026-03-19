Никаких ядовитых ошейников: для защиты собаки от клещей хватит этого отвара - паразиты разбегутся со скоростью пули

Какое безопасное средство защитит собаку от клещей

Весной активность клещей находится на пике, при этом от кровососущих паразитов страдают не только люди, но и домашние животные. В зоне риска находятся собаки, которые ежедневно выходят на прогулки. Они любят передвигаться среди густой травы, рядом с деревьями, что подвергает питомцев серьезной опасности даже в городе.

Некоторые владельцы собак предпочитают использовать для животных специальные ошейники, но чаще всего они не дают необходимого результата. Покупка готовых спреев – сомнительное решение, так как гарантировать их безопасность не получится.

Лучше отдать предпочтение тем средствам, которые были созданы природой. «Новый очаг» советует приготовить спрей из двух компонентов:

вода – 500 мл;

листья полыни – 20 г.

Сухие листья полыни можно найти в аптеке, также допускается вариант использования свежего растения.

«Нарежьте траву на мелкие кусочки, залейте водой и поставьте на огонь до кипения. Оставьте до остывания, а потом перелейте в бутылочку с распылителем», - сообщает источник.

Наносить средство на шерсть питомца необходимо перед каждой прогулкой. Отвар является безопасным для собак, поэтому его можно смело использовать на регулярной основе. Самодельный репеллент имеет натуральный состав. Его следует хранить в холодильнике, что существенно продлит срок годности.

Отзывы:

«Раньше постоянно снимала клещей с собаки после прогулки. Пробовала ошейники, но они каждый раз подводили. Отвар полыни стал спасением». «У меня несколько собак, поэтому готовлю состав в двойном объеме. За пару сезонов не обнаружил на питомцах ни одного клеща, а все благодаря средству из полыни».

