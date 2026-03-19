Рабочие места ждут: Петербургу не хватает 10 000 мастеров

В Санкт-Петербурге ощущается дефицит примерно 10 тысяч рабочих специалистов, в наибольшей степени требуются сварщики, фрезеровщики, монтажники и повара-технологи.

Эту информацию озвучил на круглом столе в «Аргументах и Фактах Петербург» руководитель управления развития промышленности и агропромышленного комплекса комитета по промышленной политике, инновациям и торговле СПб Даниил Кузьмин.

Как отметил Кузьмин, проблема нехватки кадров в промышленности обострилась в 2022 году из-за перехода многих предприятий на двух-, а порой и трехсменный график.

Между тем объем промышленного производства в городе опережает общероссийские показатели, а в этой сфере уже трудоустроено свыше 440 тысяч человек.

По сведениям, приведенным на мероприятии, средняя зарплата рабочих в Петербурге достигает около 130 тысяч рублей. Дефицит кадров наблюдается не только в промышленности, но и в здравоохранении, образовании, логистике.

Глава отдела развития человеческого капитала комитета по труду и занятости населения СПб Людмила Колдунова уточнила, что среди самых востребованных профессий также инженеры и инженеры-механики, станочники, наладчики, водители, врачи общей практики и средний медицинский персонал.

Она акцентировала внимание на необходимости профориентации со школьной скамьи, а для взрослых доступна бесплатная переподготовка через службу занятости по 213 специальностям, включая IT, рабочие профессии, туризм и образование.