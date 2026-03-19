Это народное средство помогает начисто отмыть окна после зимы: потратите копейки и забудете о разводах

Мытьё окон часто превращается в мучение: разводы остаются, силы заканчиваются, а результат не радует. Лайфхаком поделилась автор Дзен-канала "Ирина Полянская".
Почему обычные средства не работают
Магазинная химия вроде помогает, но часто оставляет следы и резкий запах. Народные методы тоже не всегда удобны: от картофеля до лука — вариантов много, а толку мало.
Простое решение
Самый эффективный способ оказался максимально простым — обычный столовый уксус. Он отлично справляется с грязью и не оставляет разводов.
Как мыть окна правильно
Сначала протереть стекло тёплой водой. При сильной грязи можно добавить немного мыла, затем обязательно смыть.
Высушить поверхность бумажными полотенцами или безворсовой тканью.
Смешать стакан тёплой воды и около 50 мл уксуса, перелить в пульверизатор.
Распылить на стекло и протереть сухой салфеткой до полного высыхания.
Стекло становится идеально прозрачным — без разводов даже при ярком солнце. Запах уксуса быстро исчезает, а лёгкий остаточный аромат помогает отпугивать насекомых.
