Куда сходить в Санкт-Петербурге с детьми?

Если вы приехали в Петербург с детьми, стоит заглянуть в места, где история, наука и фантазия переплетаются так, что даже взрослые забывают о времени.

Если вы приехали в Петербург с детьми и хотите, чтобы впечатления остались не только от вида дворцов и каналов, стоит заглянуть в места, где история, наука и фантазия переплетаются так, что даже взрослые забывают о времени.

Начните с Гранд Макет Россия — это не просто выставка, а целая страна в миниатюре. Здесь поезда мчатся сквозь горы, корабли плывут по рекам, а в крошечных городах каждую минуту что‑то происходит. Дети обожают разглядывать детали — от фигурок грибников в лесу до взлетающих самолётов.

Если хочется чего‑то по‑научному, отправляйтесь в музей «ЛабиринтУм». Здесь законы физики превращаются в игру: можно встать внутри мыльного пузыря, создать молнию своими руками или почувствовать себя великаном в комнате с оптическими иллюзиями. Экспонаты разрешают трогать, дёргать, крутить — и это главный секрет успеха.

Для любителей тайн и приключений подойдёт музей иллюзий на Большой Морской. Это пространство, где всё не то, чем кажется: стены наклоняются, пол уходит из‑под ног, а селфи получаются с эффектом полёта над городом.

Не пропустите Детский исторический музей: вместо витрин здесь интерактивные залы, где можно примерить рыцарские доспехи, написать письмо пером, как в XVIII веке, или разгадать шифр старинного послания. Экскурсии построены как квесты.

Если душа просит природы, загляните в Ботанический сад Петра Великого. Здесь легко провести полдня: сначала изучать тропические растения в оранжереях, потом устроить пикник на лужайке, а после — поискать лягушек у пруда.

Для фанатов техники идеален музей железных дорог России. Огромные паровозы, интерактивные панели, где можно «проехать» по Транссибу, и даже кабина машиниста, в которую разрешают залезть.

Когда хочется просто побегать и покричать, отправляйтесь в парк аттракционов «Диво Остров» на Крестовском острове. Колёса обозрения, карусели и экстремальные горки — классика.

А если ищете что‑то совсем необычное, попробуйте театр кукол «Бродячая собачка». Здесь спектакли — это не только куклы, но и игра света, тени, неожиданные материалы. Даже малыши, которые обычно не выдерживают долгих представлений, следят за действием, раскрыв рот.

