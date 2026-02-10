Городовой / Город / Под охраной полиции: где и когда петербуржцы попрощаются с убитым 9-летним мальчиком
Под охраной полиции: где и когда петербуржцы попрощаются с убитым 9-летним мальчиком

Опубликовано: 10 февраля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Прощание состоится на Южном кладбище Петербурга.

Волонтерская группа, собиравшая средства на похороны, сообщила дату и место церемонии прощания с 9-летним мальчиком, который был убит в Петербурге, сообщает МК в Питере.

Событие запланировано на среду, 11 февраля, примерно в 13:00 на Южном кладбище в Петербурге — на центральной площади возле часовни. Для поддержания порядка там будут дежурить полиция и Росгвардия.

Организаторы просят участников вести себя достойно и уважительно по отношению к памяти ребенка и его родным, избегая упреков, ругани или ненужных расспросов.

Напомним, ребенок исчез 30 января. Поисками занимались волонтеры и правоохранители. 2 февраля задержанный подозреваемый сознался в преступлении.

Автор:
Юлия Аликова
